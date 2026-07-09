Resep Pepes Dada Ayam, Sajian Tradisional Berbumbu Kaya Rempah yang Praktis Dibuat

Resep Pepes Dada Ayam yang Enak dan Bikin Nagih
JawaPos.com - Pepes menjadi salah satu kuliner khas Indonesia yang dikenal dengan cita rasa rempah yang kuat dan aroma harum dari proses pengukusan dalam balutan daun pisang. Hidangan ini banyak digemari karena menawarkan rasa yang lezat sekaligus lebih sehat dibandingkan makanan yang digoreng.
Salah satu variasi yang patut dicoba adalah pepes dada ayam. Menggunakan bagian dada ayam yang rendah lemak, menu ini cocok disajikan sebagai hidangan sehari-hari maupun bekal makan siang. Tekstur dagingnya yang lembut berpadu dengan bumbu yang meresap hingga ke dalam membuat setiap suapan terasa semakin nikmat.
Selain mudah dibuat, bahan-bahan yang dibutuhkan juga cukup sederhana dan mudah ditemukan. Dikutip dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep lengkap pepes dada ayam yang kaya rasa dan menggugah selera.
Bahan-bahan untuk membuat pepes dada ayam:
· 250 gram dada ayam filet
· 1 sdt garam
· 1 sdt kaldu jamur
· 1 sdm gula pasir
· ¼ sdt merica
· 1 butir putih telur
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