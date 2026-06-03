Pelipur Lapar di Jam Istirahat, Ini 13 Tempat Makan Siang Enak di Malang yang Bikin Ketagihan Kulineran

JawaPos.com - Malang menyimpan banyak pilihan tempat makan siang yang sangat lezat dan sangat mudah diakses untuk semua kalangan.

Dari warung rawon legendaris hingga kedai soto dengan antrean panjang yang selalu ramai saat jam istirahat, kuliner makan siang di Malang hadir dengan cita rasa yang sangat menggugah selera.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin menikmati makan siang terenak di Malang, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Nahwa Travel dan Ongis Travel pada Rabu (3/6), berikut 13 rekomendasi kuliner makan siang enak jam istirahat di Malang.

1. Rawon Nguling

Warung yang berlokasi di Jalan Zainul Arifin Nomor 62, Klojen, ini menyajikan rawon dengan kuah hitam pekat dari kluwek yang sangat gurih dan khas, berpadu dengan potongan daging sapi yang sangat empuk.

Disajikan bersama sambal pedas dan kerupuk udang yang sangat nikmat, warung ini selalu sangat ramai sehingga sangat disarankan untuk datang lebih awal.

2. Depot Hok Lay

Depot yang berlokasi di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 10, Klojen, dan buka setiap hari pukul 09.00–13.30 kemudian buka kembali pukul 17.00–20.30 ini sudah berdiri sejak tahun 1946 dengan nuansa jadul yang sangat terjaga hingga saat ini.