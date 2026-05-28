10 Rekomendasi Kopitiam dan Kedai Kopi Susu Tradisional Paling Otentik di Jogja, Tempat Nongkrong yang Bikin Rindu

ilustrasi Kopi Susu (Freepik)
JawaPos.com - Yogyakarta tidak pernah kehilangan pesonanya dalam urusan kuliner.
Selain terkenal dengan angkringan dan kopi modern, kini budaya nongkrong di Jogja juga semakin identik dengan kehadiran kopitiam dan kedai kopi susu tradisional yang menawarkan suasana hangat dan penuh nostalgia.
Konsep kopitiam sendiri berasal dari budaya peranakan Tionghoa-Melayu yang memadukan sajian kopi pekat, teh tarik, roti srikaya, hingga telur setengah matang dengan suasana santai dan sederhana.
Di Jogja, konsep tersebut berkembang dengan sentuhan lokal yang membuat pengalaman menikmati kopi terasa lebih akrab dan nyaman.
Menariknya, banyak kedai kopi tradisional di Jogja tetap mempertahankan cara penyajian klasik dan cita rasa autentik yang sulit ditemukan di tempat lain.
Mulai dari kopi klotok, butter coffee, hingga kopi joss legendaris, semuanya menghadirkan pengalaman kuliner yang khas dan membuat pengunjung ingin kembali lagi.
Berikut rekomendasi 10 kopitiam dan kedai kopi susu tradisional paling otentik di Jogja yang wajib Anda kunjungi yang dirangkum dari Google Maps pada Kamis (28/06).
1. Ketandhan Kopitiam
Terletak di kawasan pecinan bersejarah Kampung Ketandan, tempat ini menawarkan suasana kopitiam klasik yang sangat kental dengan nuansa tempo dulu.
Interior bergaya oriental dipadukan dengan bangunan lawas membuat pengalaman bersantai terasa lebih autentik.
Menu andalannya adalah kopi susu mentega yang memiliki rasa gurih dan lembut.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat