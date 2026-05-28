10 Rekomendasi Kopitiam dan Kedai Kopi Susu Tradisional Paling Otentik di Jogja, Tempat Nongkrong yang Bikin Rindu

JawaPos.com - Yogyakarta tidak pernah kehilangan pesonanya dalam urusan kuliner.

Selain terkenal dengan angkringan dan kopi modern, kini budaya nongkrong di Jogja juga semakin identik dengan kehadiran kopitiam dan kedai kopi susu tradisional yang menawarkan suasana hangat dan penuh nostalgia.

Konsep kopitiam sendiri berasal dari budaya peranakan Tionghoa-Melayu yang memadukan sajian kopi pekat, teh tarik, roti srikaya, hingga telur setengah matang dengan suasana santai dan sederhana.

Di Jogja, konsep tersebut berkembang dengan sentuhan lokal yang membuat pengalaman menikmati kopi terasa lebih akrab dan nyaman.

Menariknya, banyak kedai kopi tradisional di Jogja tetap mempertahankan cara penyajian klasik dan cita rasa autentik yang sulit ditemukan di tempat lain.

Mulai dari kopi klotok, butter coffee, hingga kopi joss legendaris, semuanya menghadirkan pengalaman kuliner yang khas dan membuat pengunjung ingin kembali lagi.

Berikut rekomendasi 10 kopitiam dan kedai kopi susu tradisional paling otentik di Jogja yang wajib Anda kunjungi yang dirangkum dari Google Maps pada Kamis (28/06).

1. Ketandhan Kopitiam

Terletak di kawasan pecinan bersejarah Kampung Ketandan, tempat ini menawarkan suasana kopitiam klasik yang sangat kental dengan nuansa tempo dulu.

Interior bergaya oriental dipadukan dengan bangunan lawas membuat pengalaman bersantai terasa lebih autentik.