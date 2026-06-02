8 Tempat Kuliner Dimsum Enak di Malang, Kerap Jadi Rujukan Pecinta Chinese Food

rekomendasi kuliner dimsum enak di Malang.
JawaPos.com - Malang menyimpan banyak pilihan kuliner dimsum yang lezat dan sangat terjangkau untuk semua kalangan.
Dari kedai dimsum dengan harga Rp 3.000 per piece hingga restoran bergaya modern yang kerap jadi rujukan pecinta Chinese food, dimsum di Malang hadir dengan pilihan yang sangat beragam dan cita rasa yang sangat menggugah selera.
Bagi kamu yang sedang mencari tempat makan dimsum terenak di Malang, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.
Dilansir dari laman Traveloka dan nextdoorbarandlounge.com pada Selasa (2/6), berikut delapan rekomendasi kuliner dimsum enak di Malang.
1. Uma Yum Cha
Kedai yang berlokasi di Jalan Kunir Nomor 5, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, dan buka setiap hari mulai pukul 15.00 hingga 21.00 ini menyajikan berbagai pilihan dimsum dengan isian ayam, daging asap, udang, lobster, jamur, dan wortel.
Harga sangat terjangkau mulai dari Rp 3.000 per piece dengan pilihan tambahan ceker kaki naga seharga Rp 10.000 per porsi, namun sangat disarankan datang lebih awal karena menu cepat habis.
2. Dimsum Sulfat
Kedai yang berlokasi di Jalan Sulfat Nomor 54, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, dan buka setiap Selasa hingga Minggu mulai pukul 15.00 hingga 22.00 ini sangat dikenal dengan cara penyajian dimsum yang sangat unik.
Dimsum disusun di atas miniatur tangga kayu setinggi 15 hingga 20 cm, tersedia pula area semi outdoor yang sangat luas dan cozy dengan harga yang sangat terjangkau hanya belasan ribu saja.
