8 Tempat Kuliner Dimsum Enak di Malang, Kerap Jadi Rujukan Pecinta Chinese Food

JawaPos.com - Malang menyimpan banyak pilihan kuliner dimsum yang lezat dan sangat terjangkau untuk semua kalangan.

Dari kedai dimsum dengan harga Rp 3.000 per piece hingga restoran bergaya modern yang kerap jadi rujukan pecinta Chinese food, dimsum di Malang hadir dengan pilihan yang sangat beragam dan cita rasa yang sangat menggugah selera.

Bagi kamu yang sedang mencari tempat makan dimsum terenak di Malang, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Traveloka dan nextdoorbarandlounge.com pada Selasa (2/6), berikut delapan rekomendasi kuliner dimsum enak di Malang.

Baca Juga: 18 Rekomendasi Kuliner Khas Sidoarjo yang Sering Diburu Saat Liburan di Kota Delta

1. Uma Yum Cha

Kedai yang berlokasi di Jalan Kunir Nomor 5, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, dan buka setiap hari mulai pukul 15.00 hingga 21.00 ini menyajikan berbagai pilihan dimsum dengan isian ayam, daging asap, udang, lobster, jamur, dan wortel.

Harga sangat terjangkau mulai dari Rp 3.000 per piece dengan pilihan tambahan ceker kaki naga seharga Rp 10.000 per porsi, namun sangat disarankan datang lebih awal karena menu cepat habis.

2. Dimsum Sulfat

Kedai yang berlokasi di Jalan Sulfat Nomor 54, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, dan buka setiap Selasa hingga Minggu mulai pukul 15.00 hingga 22.00 ini sangat dikenal dengan cara penyajian dimsum yang sangat unik.