16 Spot Kuliner Dimsum di Surabaya yang Ramai setelah Jam Pulang Kerja

JawaPos.com - Dimsum adalah salah satu kuliner paling digemari di Surabaya, hadir dalam berbagai pilihan dari yang kukus hingga goreng dengan cita rasa sangat khas dan harga yang sangat bervariasi.

Setiap kedai dimsum punya keistimewaan tersendiri, mulai dari inovasi menu mentai, konsep diner klasik, pilihan varian terbanyak, hingga restoran mewah yang cocok untuk berbagai acara.

Dari kedai pinggir jalan yang buka hingga dini hari hingga restoran premium di dalam mall, pilihan dimsum di kota ini sangat lengkap untuk semua selera dan anggaran.

Dilansir dari laman supplierdimsumindonesia.com dan dimsummbledos.com pada Senin (1/6), berikut 16 rekomendasi kuliner dimsum enak di Surabaya.

1. Radja Dimsum

Kedai yang berlokasi di Jl. Sidotopo Wetan, Kenjeran dan buka setiap hari dari pukul 16.00 hingga 22.00 ini menghadirkan dimsum premium yang disajikan hangat dengan presentasi yang sangat bersih.

Semua varian dimsum tersedia dengan harga terjangkau mulai dari Rp14.000–Rp40.000 dan bisa dipesan melalui GoFood maupun ShopeeFood.

2. Dimsumnya

Kedai yang berlokasi di Jojoran 1 Blok A, dekat kampus B Universitas Airlangga dan buka setiap hari dari pukul 08.00 hingga 20.00 ini mengkhususkan diri pada dimsum saus mentai yang sedang sangat tren.