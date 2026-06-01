Resep Saikoro Cah Brokoli, Tumisan Daging Gurih ala Restoran yang Praktis Dibuat

Saikoro beef terkenal dengan teksturnya yang juicy dan bentuk potongan dadu yang tebal. Saat dimasak bersama butter dan lada hitam, aroma dagingnya menjadi semakin harum dan menggoda.



Sementara itu, brokoli memberi tekstur segar yang balance dengan rasa gurih daging. Perpaduan ini membuat menu terasa lebih ringan meski menggunakan beef.



Keunggulan resep ini juga ada pada sausnya yang simpel tetapi meresap. Hanya menggunakan kecap asin, minyak wijen, dan lada hitam, rasa gurihnya sudah cukup kuat tanpa perlu banyak tambahan bumbu.



Bahan Saikoro Cah Brokoli

200-250 gram saikoro beef

150 gram brokoli

2 siung bawang putih

Lada hitam secukupnya

Garam secukupnya

Butter secukupnya

2 sdm air maizena (campuran 1/4 sdt maizena dan 2 sdm air)



Bahan Seasoning

1 sdm minyak wijen

2 sdm kecap asin

1/2 sdt lada hitam



Cara Membuat Saikoro Cah Brokoli

1. Potong brokoli menjadi ukuran kecil lalu cuci bersih.

2. Rebus brokoli sebentar hingga setengah matang, lalu tiriskan agar warnanya tetap hijau segar.

3. Iris bawang putih tipis-tipis.

4. Panaskan pan tanpa minyak lalu grill saikoro beef terlebih dahulu hingga air dari daging keluar.

5. Setelah air menyusut, tambahkan sedikit minyak atau butter lalu masak hingga permukaan daging kecokelatan.

6. Masukkan bawang putih dan tumis hingga harum.

7. Tambahkan brokoli lalu aduk rata.

8. Masukkan kecap asin, minyak wijen, dan lada hitam.

9. Tuang air maizena sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga saus sedikit mengental.

10. Koreksi rasa lalu sajikan hangat.



Salah satu tips penting dari resep ini adalah memanggang saikoro beef terlebih dahulu tanpa minyak agar air alami dari daging keluar. Setelah itu baru tambahkan butter atau minyak supaya hasil akhirnya lebih juicy dan tidak terlalu berair.



Karena kecap asin sudah cukup gurih, sebaiknya tidak perlu menambahkan terlalu banyak garam di akhir agar rasa tidak terlalu asin.



Agar brokoli tidak overcooked, rebus sebentar saja sekitar 1-2 menit lalu langsung tiriskan. Jika ingin warna hijau lebih cerah, brokoli bisa direndam air dingin setelah direbus.



Tekstur brokoli yang masih sedikit crunchy akan membuat hidangan terasa lebih segar saat dipadukan dengan daging.



Saikoro cah brokoli cocok dijadikan:

- Menu makan malam praktis

- Bekal makan siang

- Menu ala rice bowl

- Hidangan akhir pekan bersama keluarga

Tambahkan nasi putih hangat dan telur ceplok untuk kombinasi makan yang lebih lengkap dan mengenyangkan.



Meski terlihat mewah, menu ini sebenarnya sangat mudah dibuat di rumah. Dengan bahan sederhana dan waktu masak singkat, kamu sudah bisa menikmati tumisan beef dan brokoli dengan rasa gurih ala restoran.



Perpaduan butter, lada hitam, dan minyak wijen membuat aroma masakan semakin menggoda dan bikin lapar bahkan sejak proses memasak dimulai.