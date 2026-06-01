Resep Minced Beef Garlic Enoki Rice, Menu High Protein ala Korea yang Gurih dan Praktis

Potret minced beef garlic enoki rice ala Korea dengan daging sapi giling dan jamur enoki. (Sumber: instagram.com/@purakitchen)



JawaPos.com - Baru selesai makan tapi masih ingin ngemil sering kali jadi tanda kalau tubuh belum merasa cukup kenyang, terutama karena asupan protein yang kurang.

Nah, akun Instagram @purakitchen membagikan solusi menu praktis berupa Minced Beef Garlic Enoki Rice, hidangan tinggi protein dengan rasa gurih pedas ala Korea yang bisa dibuat hanya dalam waktu sekitar 15 menit.



Perpaduan daging sapi giling, jamur enoki, bawang putih, dan saus gochujang membuat menu ini terasa savory, sedikit pedas, dan sangat comforting saat disantap bersama nasi hangat.

Menariknya lagi, hidangan ini juga cukup rendah kalori dengan sekitar 349 kkal per sajian, sehingga cocok untuk kamu yang ingin makan enak tetapi tetap mindful terhadap asupan harian.



Sekilas, menu ini mirip rice bowl ala Korea yang sering dijual di cafe atau restoran modern. Bedanya, resep ini dibuat menggunakan bahan sederhana dan proses cepat sehingga cocok untuk menu harian di rumah.



Jamur enoki memberi tekstur lembut dan juicy yang menyerap saus dengan baik. Sementara daging sapi giling membuat hidangan terasa lebih mengenyangkan dan kaya protein.



Tambahan gochujang dan gochugaru memberi sentuhan pedas gurih khas Korea yang membuat rasa masakan jadi lebih bold dan bikin nagih.



Bahan Minced Beef Garlic Enoki Rice

1/2 sdt garam laut halus

2 sdt kaldu sapi bubuk

200 gram daging sapi giling

3 siung bawang putih

1/2 buah bawang bombay

400 gram jamur enoki

1 sdm gochujang

1 sdm gochugaru

1 sdt kecap asin

3 sdm gula kelapa

1 sdt minyak wijen

100 ml air

100 gram nasi hangat

1 sdt minyak kelapa



Cara Membuat Minced Beef Garlic Enoki Rice

1. Cincang bawang putih dan bawang bombay hingga halus.

2. Campurkan bahan saus dalam wadah:

- Gochujang

- Gochugaru

- Gula kelapa

- Minyak wijen

- Air

- Kecap asin

1. Panaskan minyak kelapa di pan.

2. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum dan sedikit layu.

3. Masukkan daging sapi giling lalu masak hingga berubah warna dan matang.

4. Tambahkan garam laut dan kaldu sapi bubuk, lalu aduk rata.

5. Masukkan jamur enoki dan siram dengan campuran saus.

6. Masak hingga enoki sedikit layu dan saus meresap ke dalam daging.

7. Sajikan di atas nasi hangat.



Rasa utama dari menu ini berasal dari kombinasi gochujang yang savory pedas dan gula kelapa yang memberi sentuhan manis lembut. Minyak wijen juga membuat aroma masakan lebih khas ala Korea.



Karena enoki mudah menyerap saus, setiap suapan terasa juicy dan flavorful. Tekstur jamur yang lembut juga cocok dipadukan dengan daging sapi giling yang gurih.



Gunakan api sedang saat memasak saus agar tidak cepat gosong karena kandungan gula dari gochujang dan gula kelapa. Jika suka lebih pedas, jumlah gochugaru bisa ditambah sesuai selera.



Untuk versi lebih segar, tambahkan topping daun bawang iris, wijen sangrai, atau telur setengah matang di atas rice bowl sebelum disajikan.



Karena tinggi protein dan cukup mengenyangkan, hidangan ini juga cocok untuk kamu yang sedang mencoba pola makan lebih seimbang.



Minced Beef Garlic Enoki Rice membuktikan bahwa menu ala Korea tidak selalu sulit dibuat. Dengan bahan sederhana dan waktu memasak singkat, kamu sudah bisa menikmati rice bowl gurih pedas yang comforting dan kaya rasa.



Perpaduan daging sapi, enoki, dan saus gochujang membuat menu ini terasa modern, praktis, sekaligus bikin susah berhenti makan.