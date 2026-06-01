Resep Pizza Nugget Mozzarella, Camilan Simpel yang Lumer dan Bikin Nagih

Potret pizza nugget mozzarella dengan saus bolognese dan keju lumer. (Sumber: instagram.com/@benfarm.id)
Biasanya nugget hanya digoreng lalu disajikan dengan saus sambal atau mayones. Namun kali ini, nugget diolah menjadi camilan ala pizza dengan topping yang bisa dikreasikan sesuai selera.
Setelah digoreng hingga crispy, nugget ditusuk lalu diberi saus bolognese dan mozzarella melimpah sebelum dipanggang hingga kejunya meleleh sempurna. Hasil akhirnya membuat nugget terasa lebih spesial dan cocok dijadikan menu kekinian yang disukai segala usia.
Bahan Pizza Nugget Mozzarella
1 bungkus chicken nugget stick
Saus bolognese secukupnya
Keju mozzarella secukupnya
Topping sesuai selera
Ide Topping Tambahan
Jagung manis
Sosis iris
Paprika
Bawang bombay
Jamur
Oregano atau parsley kering
Cara Membuat Pizza Nugget Mozzarella
1. Panaskan minyak lalu goreng nugget selama kurang lebih 4 menit hingga matang dan berwarna keemasan.
2. Angkat dan tiriskan nugget dari minyak.
3. Tusuk nugget menggunakan tusukan sate atau susun di loyang tahan panas.
4. Siram atau oles nugget dengan saus bolognese secukupnya.
5. Tambahkan keju mozzarella di atasnya hingga menutupi permukaan nugget.
6. Beri topping tambahan sesuai selera.
7. Panggang dalam oven suhu 150°C selama sekitar 10 menit hingga keju meleleh dan terlihat creamy.
8. Angkat lalu sajikan hangat.
Gunakan mozzarella yang mudah meleleh agar hasil akhirnya lebih creamy dan stretchy saat ditarik. Jika tidak punya oven, pizza nugget juga bisa dibuat menggunakan teflon dengan api kecil dan tutup pan supaya keju cepat meleleh.
Untuk rasa lebih gurih, tambahkan sedikit oregano atau parsley kering di atas keju sebelum dipanggang.
Pizza nugget mozzarella cocok dijadikan:
- Camilan sore
- Bekal sekolah
- Teman nonton film
- Menu ulang tahun anak
- Sajian kumpul keluarga
Karena bentuknya praktis dan rasanya familiar, camilan ini biasanya cepat habis dan disukai anak-anak maupun orang dewasa.
Menu seperti ini membuktikan bahwa bahan sederhana bisa diolah jadi camilan menarik tanpa ribet. Dengan modal nugget, saus, dan keju, kamu sudah bisa membuat snack ala cafe yang tampil menggoda dan cocok untuk berbagai suasana.
Lelehan mozzarella dan saus bolognese yang gurih membuat pizza nugget ini terasa comforting sekaligus bikin susah berhenti ngemil.
