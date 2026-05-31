Resep Nasi Goreng Bulgogi Ala Korea dengan Daging Sapi Gurih dan Aroma Wijen yang Menggoda

Ilustrasi nasi goreng bulgogi. (Youtube/Devina Hermawan)
JawaPos.Com - Nasi goreng bulgogi merupakan perpaduan menarik antara hidangan khas Indonesia dan cita rasa Korea yang semakin populer di kalangan pecinta kuliner.
Menu ini menggabungkan nasi goreng yang gurih dengan daging sapi bulgogi yang memiliki karakter rasa manis, gurih, dan sedikit smoky.
Hasilnya adalah sajian yang kaya rasa, aromatik, dan mampu memberikan pengalaman makan yang berbeda dari nasi goreng pada umumnya.
Dengan tambahan minyak wijen dan saus bulgogi, setiap suapan menghadirkan sensasi khas masakan Korea yang begitu menggugah selera.
Salah satu keunggulan nasi goreng bulgogi adalah proses pembuatannya yang praktis namun menghasilkan rasa yang istimewa.
Daging sapi yang dimarinasi terlebih dahulu menggunakan saus bulgogi menjadi lebih empuk dan kaya rasa saat ditumis.
Kemudian dipadukan dengan bawang putih yang ditumis hingga kecokelatan, daun bawang segar, dan nasi putih yang dimasak menggunakan api besar sehingga menghasilkan aroma yang menggoda.
Sentuhan telur dan margarin juga memberikan tekstur yang lebih lembut sekaligus memperkaya rasa keseluruhan hidangan.
Menu ini sangat cocok dijadikan pilihan untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam karena proses memasaknya cepat dan bahan-bahannya relatif mudah ditemukan.
