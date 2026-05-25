Simak 7 Bagian Daging Sapi Qurban Yang Cocok Untuk Rendang, Sop dan Bakaran

JawaPos.com - Momen IdulAdha identik dengan beragam olahan daging seperti rendang, sop hingga bakaran.

Beberapa bagian daging memiliki kandungan kolagen yang membuat daging empuk setelah dimasak.

Cuck, brisket dan shank memiliki tekstur lembut yang mampu menyerap bumbu secara maksimal seperti yang dilansir oleh Allrecipes, Kamis (12/1).

Simak beberapa bagian daging sapi qurban yang cocok dijadikan rendang, sop dan bakaran.

Chuck (Paha depan)

Chuck salah satu bagian sapi yang rekomendasi untuk rendang perpaduan daging, lemak dan jaringan ikat seimbang.

Chuck tetap lembut meski dimasak lama seperti yang dilansir oleh Allrecipes, Selasa (20/10).



Ketika memasak, kolagen chuck berubah menjadi gelatin alami dengan tekstur lembut.

Brisket (bagian dada sapi)

Brisket merupakan bagian dada sapi lemak tinggi. Bagian ini cocok untuk rendang dan sop dengan tekstur lembut.

Lemak perlahan meleleh saat proses memasak membantu memperkaya rasa kuah maupun bumbu.