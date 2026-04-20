Resep Empal Ayam Tanpa Santan, Tetap Gurih, Empuk, dan Lebih Ekonomis

JawaPos.com - Empal biasanya identik dengan daging sapi yang dimasak dengan bumbu kaya rempah dan santan.

Namun, kini ada inovasi menarik yang lebih praktis dan ekonomis, yaitu empal ayam tanpa santan. Meski menggunakan bahan yang berbeda, cita rasanya tetap gurih, manis, dan meresap hingga ke dalam.

Bagi kamu yang ingin menikmati hidangan khas nusantara dengan budget lebih hemat, resep ini bisa jadi solusi.

Selain lebih terjangkau, penggunaan ayam juga membuat proses memasak lebih cepat dan teksturnya lebih mudah empuk. Cocok untuk menu harian di rumah maupun ide jualan.

Dilansir dari akun Instagram @jerrymci7, empal ayam ini dibuat tanpa santan namun tetap kaya rasa berkat penggunaan rempah lengkap dan air kelapa.

“Ternyata bisa buat empal tanpa daging sapi, rasa enak harga lebih ekonomis,” tulisnya. Hal ini membuktikan bahwa alternatif bahan tetap bisa menghasilkan hidangan yang lezat.

Kunci kelezatan empal ayam ini terletak pada bumbu halus yang terdiri dari bawang, kemiri, jahe, lengkuas, dan ketumbar.

Ditambah dengan daun jeruk, daun salam, serta serai, aroma masakan jadi semakin harum dan menggugah selera. Air kelapa yang digunakan juga memberikan rasa manis alami yang khas.

Proses memasaknya pun cukup sederhana. Ayam dimasak bersama bumbu hingga meresap, lalu bisa disajikan langsung atau digoreng sebentar untuk mendapatkan tekstur yang lebih kering di luar namun tetap juicy di dalam. Berikut bahan dan langkah pembuatannya: