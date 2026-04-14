Resep Mochi Cheesecake Matcha, Perpaduan Lembut dan Kenyal yang Unik

JawaPos.com - Inovasi dessert semakin berkembang dengan berbagai kombinasi tekstur dan rasa yang unik.

Salah satu yang sedang menarik perhatian adalah mochi cheesecake matcha, perpaduan antara lembutnya cheesecake dan kenyalnya mochi dalam satu sajian.

Dessert ini tidak hanya menarik dari segi rasa, tetapi juga tampilan yang menggoda.

Dilansir dari @nn.hcafe, mochi cheesecake ini menggunakan dasar basque cheesecake yang creamy dengan sentuhan matcha yang khas.

Ditambah lapisan mochi yang kenyal, hasil akhirnya memberikan sensasi makan yang berbeda dari cheesecake biasa.

Cocok disajikan sebagai hidangan penutup spesial atau camilan saat santai, dessert ini juga bisa menjadi ide jualan karena tampilannya yang premium dan rasanya yang disukai banyak orang, terutama pecinta matcha.

Bahan-bahan:

Bahan Basque Cheesecake:

550 gram cream cheese