Korean Garlic Butter Salt Bread: Roti Viral yang Gurih, Lembut, dan Super Wangi

Potret Korean garlic butter salt bread lembut dan gueih dengan isian cream cheese. (Sumber: instagram.com/@bakedbyyu_)

JawaPos.com - Kalau kamu pecinta roti dengan aroma butter yang kuat dan sentuhan bawang putih yang gurih, Korean garlic butter salt bread ini wajib banget dicoba. Resep dari @bakedbyyu_ ini lagi banyak digemari karena hasil akhirnya yang cantik, lembut di dalam, dan sedikit crispy di luar.



Roti ini punya keunikan dari bentuknya yang menyerupai croissant kecil, tapi teksturnya lebih ringan dan empuk seperti milk bread. Bagian paling menarik tentu ada di isian butter dan saus garlic yang meresap ke dalam roti, menciptakan rasa gurih yang intens tapi tetap balance dengan sedikit creamy dari cream cheese.



Seperti yang terlihat di resepnya, proses pembuatannya memang sedikit panjang, tapi semuanya sepadan dengan hasil akhirnya. Mulai dari proses proofing hingga baking, setiap langkah berperan penting untuk menghasilkan roti yang fluffy dan berlapis rasa.

Bahan-bahan

Dough:

400 gr bread flour

100 gr cake flour

30 gr gula

10 gr garam

6 gr ragi instan

30 gr susu bubuk

330 ml air suhu ruang

30 gr unsalted butter

12 pcs butter @15 gr (untuk isian)

Flaky sea salt



Cream Cheese Filling:

400 gr cream cheese

50 gr gula

100 ml heavy cream



Garlic Butter Sauce:

113 gr butter leleh

8-10 siung bawang putih cincang

1 butir telur

30 gr kental manis

30 ml heavy cream

2 sdt parsley





Cara Membuat

1. Membuat Adonan

Campurkan semua bahan dough kecuali butter, lalu mixer hingga tercampur. Tambahkan butter dan uleni sampai kalis dan elastis.

2. Proofing Pertama

Diamkan adonan selama 60-90 menit hingga mengembang dua kali lipat.

3. Bentuk Adonan

Bagi menjadi 12 bagian, bulatkan, lalu diamkan 20 menit. Pipihkan, beri butter di bagian ujung, lalu gulung.

4. Proofing Kedua

Susun di loyang dan diamkan kembali 30-45 menit.

5. Panggang

Semprot sedikit air, taburi garam, lalu panggang di suhu 200°C selama 10-12 menit hingga golden brown.

6. Isi dan Saus

Setelah matang, oles garlic butter dan isi dengan cream cheese di bagian tengah.





Tips Biar Sukses

- Pastikan adonan benar-benar kalis supaya tekstur roti lembut

- Jangan skip proofing karena ini kunci roti mengembang sempurna

- Gunakan bawang putih fresh untuk aroma lebih kuat





Seperti yang terlihat dari resep @bakedbyyu_, kombinasi butter, garlic, dan cream cheese memang jadi daya tarik utama. Setiap gigitan memberikan sensasi gurih, creamy, dan sedikit asin dari taburan garam di atasnya.



Korean garlic butter salt bread ini cocok disajikan sebagai camilan, ide jualan, atau teman ngopi. Walaupun prosesnya cukup panjang, hasilnya benar-benar worth it dan terasa seperti bakery premium.

Kalau kamu lagi pengen coba baking yang sedikit lebih “advanced” tapi tetap fun, resep ini wajib masuk list!