Nola Amalia Rosyada
09 April 2026, 23.19 WIB

Korean Garlic Butter Salt Bread: Roti Viral yang Gurih, Lembut, dan Super Wangi

Potret Korean garlic butter salt bread lembut dan gueih dengan isian cream cheese. (Sumber: instagram.com/@bakedbyyu_)

JawaPos.com - Kalau kamu pecinta roti dengan aroma butter yang kuat dan sentuhan bawang putih yang gurih, Korean garlic butter salt bread ini wajib banget dicoba. Resep dari @bakedbyyu_ ini lagi banyak digemari karena hasil akhirnya yang cantik, lembut di dalam, dan sedikit crispy di luar.


Roti ini punya keunikan dari bentuknya yang menyerupai croissant kecil, tapi teksturnya lebih ringan dan empuk seperti milk bread. Bagian paling menarik tentu ada di isian butter dan saus garlic yang meresap ke dalam roti, menciptakan rasa gurih yang intens tapi tetap balance dengan sedikit creamy dari cream cheese.

Seperti yang terlihat di resepnya, proses pembuatannya memang sedikit panjang, tapi semuanya sepadan dengan hasil akhirnya. Mulai dari proses proofing hingga baking, setiap langkah berperan penting untuk menghasilkan roti yang fluffy dan berlapis rasa.
 
Bahan-bahan
Dough:
400 gr bread flour
100 gr cake flour
30 gr gula
10 gr garam
6 gr ragi instan
30 gr susu bubuk
330 ml air suhu ruang
30 gr unsalted butter
12 pcs butter @15 gr (untuk isian)
Flaky sea salt

Cream Cheese Filling:
400 gr cream cheese
50 gr gula
100 ml heavy cream

Garlic Butter Sauce:
113 gr butter leleh
8-10 siung bawang putih cincang
1 butir telur
30 gr kental manis
30 ml heavy cream
2 sdt parsley

Cara Membuat
1. Membuat Adonan
Campurkan semua bahan dough kecuali butter, lalu mixer hingga tercampur. Tambahkan butter dan uleni sampai kalis dan elastis.
2. Proofing Pertama
Diamkan adonan selama 60-90 menit hingga mengembang dua kali lipat.
3. Bentuk Adonan
Bagi menjadi 12 bagian, bulatkan, lalu diamkan 20 menit. Pipihkan, beri butter di bagian ujung, lalu gulung.
4. Proofing Kedua
Susun di loyang dan diamkan kembali 30-45 menit.
5. Panggang
Semprot sedikit air, taburi garam, lalu panggang di suhu 200°C selama 10-12 menit hingga golden brown.
6. Isi dan Saus
Setelah matang, oles garlic butter dan isi dengan cream cheese di bagian tengah.

Tips Biar Sukses
- Pastikan adonan benar-benar kalis supaya tekstur roti lembut
- Jangan skip proofing karena ini kunci roti mengembang sempurna
- Gunakan bawang putih fresh untuk aroma lebih kuat

Seperti yang terlihat dari resep @bakedbyyu_, kombinasi butter, garlic, dan cream cheese memang jadi daya tarik utama. Setiap gigitan memberikan sensasi gurih, creamy, dan sedikit asin dari taburan garam di atasnya.

Korean garlic butter salt bread ini cocok disajikan sebagai camilan, ide jualan, atau teman ngopi. Walaupun prosesnya cukup panjang, hasilnya benar-benar worth it dan terasa seperti bakery premium.
Kalau kamu lagi pengen coba baking yang sedikit lebih “advanced” tapi tetap fun, resep ini wajib masuk list!

Editor: Hanny Suwindari
Artikel Terkait

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

