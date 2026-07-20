Cegah Retinopati Diabetik, Kemenkes Siapkan CKG Diabetes Terintegrasi dengan Skrining Retina

Ilustrasi mata manusia. (freepik)
JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan integrasi layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi penyandang diabetes dengan skrining retina di Puskesmas sebagai upaya mencegah retinopati diabetik yang berpotensi menyebabkan kebutaan. Langkah tersebut menjadi bagian dari kolaborasi strategis Kemenkes, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Roche Indonesia melalui Konsorsium Diabetic Retinopathy Initiatives (DRIVE).
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah tidak hanya berfokus pada pengendalian diabetes, tetapi juga pencegahan berbagai komplikasi yang ditimbulkannya, termasuk retinopati diabetik.
"Pemerintah berkomitmen tidak hanya mengendalikan diabetes, tetapi juga mencegah komplikasi turunannya secara menyeluruh. Melalui program CKG, masyarakat sudah bisa memeriksakan gula darah secara berkala. Dan kami sedang mengintegrasikan layanan agar pasien diabetes melitus (DM) juga bisa melakukan skrining retina di Puskesmas demi memperluas akses deteksi dini," ujar Nadia kepada wartawan, Senin (20/7).
Baca Juga:Ramalan Zodiak Gemini Besok Selasa, 21 Juli 2026: Saatnya Menentukan Prioritas, Fokus Anda Akan Membuka Banyak Kesempatan
Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan layanan CKG dan rutin memeriksakan kesehatan agar penyakit dapat dideteksi lebih dini.
"Kami masyarakat Indonesia memanfaatkan program layanan CKG, dan bersama-sama mendorong masyarakat Indonesia agar lebih peduli untuk memeriksakan kesehatannya sejak dini," katanya.
Pentingnya Kontrol Gula Darah
Ketua Umum Pengurus Pusat PERKENI Prof. Dr. dr. Em Yunir, Sp.PD., Subsp.E.M.D.(K) menambahkan, tingginya jumlah penyandang diabetes yang belum terdiagnosis menjadi tantangan besar dalam pencegahan komplikasi.
"Gula darah yang tidak terkendali dengan baik akan membuat kerusakan terus berjalan," tegasnya.
Menurut Prof. Yunir, diabetes juga sering disertai penyakit lain yang memperburuk kerusakan pembuluh darah.
"Sayangnya, diabetes ini tidak datang sendiri, ia membawa 'teman-temannya' seperti kolesterol, obesitas, dan hipertensi yang memperparah kerusakan pembuluh darah—mulai dari memicu retinopati diabetik pada mata, hingga menyumbang 20 hingga 30 persen kasus pasien cuci darah," katanya.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force