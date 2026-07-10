Mewaspadai Hernia pada Anak: Benjolan Bisa Hilang-Timbul, Jangan Diabaikan

JawaPos.com - Hernia pada anak seringkali tak disadari anak maupun orang tua karena sifatnya yang terkadang hilang-timbul. Tanda hernia ini bisa terjadi ketika terlihat benjolan di lipat paha, kantong kemaluan, atau pusar anak yang muncul saat ia menangis, batuk, mengejan, atau aktif bergerak, lalu mengecil saat anak dalam keadaan tenang.

Hernia sendiri biasanya terjadi ketika jaringan atau organ dalam perut menonjol keluar melalui celah atau bagian otot yang lemah. Kondisi ini dapat muncul sejak bayi baru lahir hingga usia anak yang lebih besar.

Dokter Spesialis Bedah Anak Bethsaida Hospital Gading Serpong dr. Kozzy, Sp.BA, menerangkan, jenis hernia yang sering terjadi pada anak adalah hernia inguinalis, yaitu hernia di area lipat paha. Pada anak laki-laki, benjolan dapat turun hingga kantong kemaluan, sedangkan pada anak perempuan dapat tampak di area labia. Anak juga dapat mengalami hernia umbilikalis, yaitu benjolan di area pusar.

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“Hernia pada anak sering kali terlihat sebagai benjolan yang hilang-timbul. Walaupun anak tampak aktif, orang tua sebaiknya memeriksakan kondisi tersebut agar penyebabnya dapat dipastikan,” ujar dr. Kozzy kepada wartawan, Jumat (10/7).

Ciri-ciri Hernia Inguinalis pada Anak

Hernia inguinalis, kata dr. Kozzy, umumnya ditandai dengan benjolan di lipat paha, kantong kemaluan, atau labia. Benjolan biasanya lebih terlihat saat anak menangis, batuk, mengejan, berdiri, atau aktif bergerak.

Adapun beberapa tanda yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Benjolan tampak hilang-timbul.

- Benjolan engecil saat anak berbaring atau tenang.