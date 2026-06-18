Rahasia Nikita Willy Jaga Imunitas Anak Lewat Kebersihan Alat Makan

JawaPos.com - Kebersihan alat makan adalah aspek penting untuk menjaga kualitas makanan dan minuman. Kondisi piring, gelas, sendok, dan alat makan lain memengaruhi higienitas saat digunakan.

Seiring meningkatnya aktivitas di rumah, kantor, dan pusat kuliner, kebutuhan alat makan bersih jadi sangat penting. Pencucian, pengeringan, dan penyimpanan yang tepat menjaga alat makan tetap layak dan bebas kontaminan.

Kebersihan alat makan adalah bagian dari gaya hidup sehat dan bersih. Alat yang bersih mendukung lingkungan higienis di keluarga dan ruang publik.

Artis dan ibu, Nikita Willy, menekankan pentingnya alat makan yang bersih. Terutama untuk menjaga kesehatan perut anaknya.

“Menurut aku itu penting banget karena kesehatan perut anak tuh juga harus sangat diperhatikan. Karena semuanya tuh berawal dari situ (kebersihan alat makan) kan. Kalau misalkan perutnya bermasalah, biasanya imunnya juga langsung turun dan gampang sakit,” kata Nikita saat ditemui di Jakarta Fair Kemayoran, Rabu (17/6).

Nikita juga memperhatikan sabun cuci piring untuk membersihkan alat makan. Ia memilih sabun bebas residu kimia yang aman untuk anak dan beraroma jeruk nipis segar.

“Jadi itu kita jaga dari makanannya juga, tapi nggak bisa cuma dari makanan, (tapi juga) dari peralatan makannya,” ungkapnya.

Ia juga memilih alat makan yang BPA Free, menandakan produk bebas Bisphenol A (BPA). Bahan ini biasanya dipakai di plastik polikarbonat dan lapisan kemasan makanan.