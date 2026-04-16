Memiliki Jantung Sehat Tidak Harus Mahal! Ketahui Diet Pescatarian yang Ramah di Kantong dengan Bahan Pangan Lokal

Ilustrasi sup ikan tomat/freepik
JawaPos.com-Pecetarian berasal dari bahasa Italia yakni pesce atau ikan dan vegetarian atau sayuran.
Pola makan ini sering sebagai pola diet semi vegetarian, karena masih memperbolehkan konsumsi ikan, telur, dan juga susu.
Komposisi diet pescatarian terdiri dari asupan 50% sayuran, 25 % protein nabati dan ikan, serta 25% karbohidrat kompleks serta biji-bijian.
Karena diet ini menggunakan ikan sebagai sumber protein utama, diet ini dikenal karena asupan omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung, serta lebih rendah lemak daripada konsumsi daging.
Bagi anda yang ingin mencoba, berikut adalah beberapa rekomendasi menu pangan lokal yang cocok bagi pola diet pescatarian yang kami rangkum dari laman keslan.kemkes.go.id dan kemenkes.go.id.
Pola makan ini diharapkan dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan juga stroke.
Sayur bening
Sayur bening menjadi menu sehat ala diet pescatarian. Sayur bening memiliki kondimen berupa wortel, bayam, jagung manis, oyong, dan labu siam. Sebagai proteinnya, anda bisa memakai tahu atau tempe.
Tumis brokoli kacang mede
Tumis brokoli dan kacang mede dimasak dengan bumbu oriental yang khas, sehingga menghasilkan rasa yang gurih dan lezat. Masakan ini juga kaya nutrisi, dan cocok sebagai lauk praktis tanpa memakai daging.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026