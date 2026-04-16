Shania Vivi Armylia Putri
17 April 2026, 00.12 WIB

Memiliki Jantung Sehat Tidak Harus Mahal! Ketahui Diet Pescatarian yang Ramah di Kantong dengan Bahan Pangan Lokal

Ilustrasi sup ikan tomat/freepik

JawaPos.com-Pecetarian berasal dari bahasa Italia yakni pesce atau ikan dan vegetarian atau sayuran. 

Pola makan ini sering sebagai pola diet semi vegetarian, karena masih memperbolehkan konsumsi ikan, telur, dan juga susu.

Komposisi diet pescatarian terdiri dari asupan 50% sayuran, 25 % protein nabati dan ikan, serta 25% karbohidrat kompleks serta biji-bijian.

Karena diet ini menggunakan ikan sebagai sumber protein utama, diet ini dikenal karena asupan omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung, serta lebih rendah lemak daripada konsumsi daging.

Bagi anda yang ingin mencoba, berikut adalah beberapa rekomendasi menu pangan lokal yang cocok bagi pola diet pescatarian yang kami rangkum dari laman keslan.kemkes.go.id dan kemenkes.go.id.

Pola makan ini diharapkan dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan juga stroke.

Sayur bening menjadi menu sehat ala diet pescatarian. Sayur bening memiliki kondimen  berupa wortel, bayam, jagung manis, oyong, dan labu siam. Sebagai proteinnya, anda bisa memakai tahu atau tempe.  

Tumis brokoli dan kacang mede dimasak dengan bumbu oriental yang khas, sehingga menghasilkan rasa yang gurih dan lezat. Masakan ini juga kaya nutrisi, dan cocok sebagai lauk praktis tanpa memakai daging. 

