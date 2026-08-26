Agar Anak Tak Menjauh Saat Dewasa, Orang Tua Sebaiknya Hindari 7 Hal Ini

JawaPos.com – Ketika masih kecil, anak biasanya tidak ragu menceritakan berbagai hal kepada orang tua. Mulai dari kejadian sederhana di sekolah, teman bermain, makanan favorit, hingga cita-cita yang ingin diwujudkan.

Namun, seiring bertambahnya usia, komunikasi tersebut dapat berubah. Anak yang dahulu sangat banyak bercerita bisa menjadi lebih tertutup dan memilih menyimpan persoalannya sendiri.

Kedekatan antara orang tua dan anak saat dewasa sebenarnya tidak terbentuk begitu saja. Hubungan tersebut merupakan hasil dari pola komunikasi yang dibangun selama bertahun-tahun.

Tanpa disadari, kebiasaan sederhana dalam berkomunikasi dapat membuat anak merasa nyaman untuk bercerita atau justru memilih menjaga jarak.

Baca Juga:Orang yang Tetap Sehat hingga Usia Lanjut Biasanya Menerapkan 8 Kebiasaan Ini dalam Kehidupan Sehari

Dilansir dari Geediting, ada tujuh kebiasaan yang sebaiknya dihindari orang tua jika ingin mempertahankan hubungan yang terbuka dengan anak hingga mereka dewasa.

1. Menganggap Remeh Perasaan Anak Ketika anak menceritakan sesuatu yang membuatnya sedih, kecewa, atau khawatir, respons orang tua sangat berpengaruh terhadap keinginannya untuk kembali bercerita.

Ucapan seperti "Jangan berlebihan" atau "Itu bukan masalah besar" mungkin terdengar sederhana, tetapi dapat membuat anak merasa emosinya tidak dihargai.

Jika hal tersebut berulang, mereka bisa belajar bahwa bercerita kepada orang tua tidak akan membuat mereka merasa lebih baik.

Daripada langsung mengecilkan masalah, orang tua dapat mencoba memahami sudut pandang anak. Kalimat seperti, "Aku mengerti kalau hal itu membuatmu kecewa," dapat menjadi awal percakapan yang lebih nyaman.