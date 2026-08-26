Tak Selalu soal Finansial, Ini 8 Faktor yang Membuat Orang Menjauhi Restoran Mewah

JawaPos.com – Bagi sebagian orang, makan di restoran mewah merupakan pengalaman yang menyenangkan. Interior yang elegan, pelayanan profesional, serta sajian yang dibuat dengan detail menjadi daya tarik tersendiri.

Namun, pengalaman tersebut tidak selalu dirasakan semua orang. Ada individu yang justru merasa kurang nyaman ketika berada di restoran berkelas dan memilih tempat makan yang lebih santai.

Keputusan tersebut juga tidak selalu berkaitan dengan kemampuan ekonomi. Dalam perspektif psikologi sosial dan perilaku, ketidaknyamanan di lingkungan tertentu dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, karakter pribadi, nilai yang dianut, maupun cara seseorang memandang dirinya sendiri.

Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah faktor psikologis yang dapat membuat seseorang memilih menghindari restoran mewah.

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1. Takut Dibandingkan dengan Orang Lain Salah satu penyebab yang mungkin muncul adalah rasa minder ketika berada di lingkungan yang dianggap memiliki standar sosial lebih tinggi.

Seseorang dapat merasa khawatir terhadap pakaian, penampilan, cara berbicara, atau bahkan cara mereka memesan makanan. Mereka takut menjadi bahan perhatian dan membayangkan dirinya akan dibandingkan dengan pengunjung lain.

Kondisi ini berkaitan dengan social comparison, yaitu kecenderungan manusia menilai dirinya dengan membandingkannya terhadap orang lain.

Jika lingkungan tersebut dipersepsikan lebih unggul, rasa percaya diri dapat menurun dan berubah menjadi kecanggungan atau kegelisahan.

2. Takut Melakukan Kesalahan di Meja Makan Restoran kelas atas terkadang memiliki tata cara pelayanan dan etiket yang berbeda dari tempat makan biasa.