Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.02 WIB

Tak Selalu soal Finansial, Ini 8 Faktor yang Membuat Orang Menjauhi Restoran Mewah

seseorang yang menghindari restoran mewah./Freepik. - Image

seseorang yang menghindari restoran mewah./Freepik.

JawaPos.com – Bagi sebagian orang, makan di restoran mewah merupakan pengalaman yang menyenangkan. Interior yang elegan, pelayanan profesional, serta sajian yang dibuat dengan detail menjadi daya tarik tersendiri.

Namun, pengalaman tersebut tidak selalu dirasakan semua orang. Ada individu yang justru merasa kurang nyaman ketika berada di restoran berkelas dan memilih tempat makan yang lebih santai.

Keputusan tersebut juga tidak selalu berkaitan dengan kemampuan ekonomi. Dalam perspektif psikologi sosial dan perilaku, ketidaknyamanan di lingkungan tertentu dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, karakter pribadi, nilai yang dianut, maupun cara seseorang memandang dirinya sendiri.

Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah faktor psikologis yang dapat membuat seseorang memilih menghindari restoran mewah.

1. Takut Dibandingkan dengan Orang Lain

Salah satu penyebab yang mungkin muncul adalah rasa minder ketika berada di lingkungan yang dianggap memiliki standar sosial lebih tinggi.

Seseorang dapat merasa khawatir terhadap pakaian, penampilan, cara berbicara, atau bahkan cara mereka memesan makanan. Mereka takut menjadi bahan perhatian dan membayangkan dirinya akan dibandingkan dengan pengunjung lain.

Kondisi ini berkaitan dengan social comparison, yaitu kecenderungan manusia menilai dirinya dengan membandingkannya terhadap orang lain.

Jika lingkungan tersebut dipersepsikan lebih unggul, rasa percaya diri dapat menurun dan berubah menjadi kecanggungan atau kegelisahan.

2. Takut Melakukan Kesalahan di Meja Makan

Restoran kelas atas terkadang memiliki tata cara pelayanan dan etiket yang berbeda dari tempat makan biasa.

Bagi orang yang belum terbiasa, hal sederhana seperti menggunakan peralatan makan, memesan menu, atau berinteraksi dengan pelayan bisa terasa menegangkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jika Anda Ingin Menemukan Siapa Saja Orang yang Menyebalkan di Tempat Kerja, Lakukan 8 Cara Ini - Image
Kepribadian

Jika Anda Ingin Menemukan Siapa Saja Orang yang Menyebalkan di Tempat Kerja, Lakukan 8 Cara Ini

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04.00 WIB

Hati-hati dan Bertanggung Jawab, 7 Karakter Ini Terlihat dari Kebiasaan Cek Rumah - Image
Lifestyle

Hati-hati dan Bertanggung Jawab, 7 Karakter Ini Terlihat dari Kebiasaan Cek Rumah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 04.14 WIB

9 Perilaku yang Membuat Pemimpin Kompeten Terlihat Tidak Profesional - Image
Lifestyle

9 Perilaku yang Membuat Pemimpin Kompeten Terlihat Tidak Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02.36 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa - Image
1

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

2

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

3

Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies

4

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

5

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

6

Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!

7

Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?

8

Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!

9

Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan

10

Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore