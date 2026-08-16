7 Ciri Langka Orang yang Bisa Berumur Panjang, Menurut Psikologi

JawaPos.com – Panjang umur sering kali dianggap sebagai hasil dari faktor genetik, pola makan, maupun gaya hidup. Namun, cara seseorang berpikir dan menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan juga dapat berperan dalam menjaga kesejahteraan secara keseluruhan.

Menariknya, sejumlah karakter psikologis tertentu kerap ditemukan pada orang-orang yang mampu menjalani kehidupan hingga usia lanjut dengan kondisi yang relatif baik.

Mereka umumnya memiliki cara tersendiri dalam mengelola emosi, menjaga hubungan sosial, menghadapi tekanan, hingga menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari.

Artinya, umur panjang bukan hanya tentang berapa banyak tahun yang berhasil dilewati, tetapi juga bagaimana seseorang menjalani setiap fase kehidupan.

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Dilansir dari Geediting, berikut tujuh karakter yang sering dikaitkan dengan orang yang memiliki usia hidup lebih panjang dibandingkan teman sebayanya.

1. Terbiasa Menghargai Hal-Hal Kecil Orang yang memiliki umur panjang kerap mempunyai kebiasaan mensyukuri berbagai hal dalam kehidupannya.

Mereka tidak selalu menunggu pencapaian besar untuk merasa bahagia. Hal sederhana seperti waktu bersama keluarga, kesehatan, makanan yang dinikmati, atau kesempatan menjalani hari baru sudah cukup menjadi alasan untuk bersyukur.

Pola pikir tersebut dapat membantu seseorang menjaga perspektif positif ketika menghadapi berbagai tekanan.

Dengan tidak terus-menerus terjebak dalam keluhan, mereka memiliki cara yang lebih sehat untuk menghadapi naik turunnya kehidupan.