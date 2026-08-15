Gen Z Anggap 8 Hal Ini Tanda Hidup Sukses, Namun Boomers dan Gen X Bilang Cuma Hidup Biasa Saja

Ilustrasi generasi z yang punya standar hidup berbeda dengan generasi di atasnya../(Fortune)
JawaPos.com — Bagi Gen Z, punya rumah, mendapatkan promosi, atau mampu membayar kebutuhan sendiri bukan sekadar rutinitas. Di tengah biaya hidup yang tinggi dan pasar kerja yang penuh ketidakpastian, pencapaian tersebut bisa terasa seperti kemenangan besar yang layak dirayakan.
Situasi itu berbeda dengan pengalaman generasi yang lebih tua. Baby boomer dan Gen X tumbuh dengan ukuran kesuksesan yang lebih dekat pada kehidupan konvensional, seperti memiliki pekerjaan tetap, membeli rumah, menikah, dan membangun keluarga.
Karena itu, sebagian pencapaian yang dianggap penting oleh Gen Z justru dipandang sebagai bagian biasa dari kehidupan. Perbedaan tersebut bukan semata-mata soal Gen Z terlalu mudah puas atau generasi sebelumnya tidak memahami anak muda.
Kondisi ekonomi, perubahan dunia kerja, mahalnya hunian, serta perkembangan teknologi membuat jalan menuju kehidupan mandiri kini terasa berbeda. Sesuatu yang dahulu dianggap sebagai tahapan hidup normal dapat menjadi target yang sulit dicapai generasi muda.
Dilansir dari Your Tango, Kamis (13/8), ada sejumlah hal yang oleh Gen Z dipandang sebagai tanda keberhasilan, tetapi bagi boomers dan Gen X dianggap sebagai bagian dari kehidupan rata-rata.
1. Membeli rumah
Kepemilikan rumah menjadi pencapaian besar bagi Gen Z karena mereka menghadapi pasar hunian yang semakin sulit dijangkau. Dalam artikel tersebut, Gen Z hanya mencakup sekitar 4 persen pembeli rumah, jauh di bawah baby boomer yang mencapai 42 persen.
Ketika akhirnya mampu membeli rumah, pencapaian itu terasa sangat signifikan. Bagi generasi lebih tua, memiliki rumah lebih sering dipandang sebagai sesuatu yang memang harus diusahakan.
2. Mendapatkan promosi
Promosi juga memiliki makna berbeda bagi Gen Z. Mereka harus bersaing dengan pekerja Gen X yang memiliki pengalaman puluhan tahun, sementara generasi lebih tua masih bertahan di dunia kerja.
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