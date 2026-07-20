Kerap Membuat Daftar Tugas dengan Tulisan Tangan? Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang masih membuat tugas tulisan tangan./Magnific/shurkin_son
JawaPos.com - Di era digital saat ini, sebagian besar orang telah beralih ke aplikasi dan perangkat digital untuk mencatat tugas-tugas mereka.
Kalender online, pengingat otomatis, dan aplikasi produktivitas telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Namun, masih ada sebagian orang yang setia menggunakan metode lama: menulis daftar tugas (to-do list) dengan tangan di atas kertas.
Meskipun tampak sederhana, kebiasaan ini sebenarnya mencerminkan lebih dari sekadar preferensi gaya hidup—menurut psikologi, hal ini bisa mencerminkan aspek-aspek mendalam dari kepribadian seseorang.
Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh ciri kepribadian yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang masih setia membuat daftar tugas dengan tulisan tangan:
1. Mereka Reflektif dan Penuh Kesadaran Diri
Menulis tangan membutuhkan perhatian dan kehadiran penuh.
Orang yang lebih suka menulis daftar tugas dengan tangan biasanya memiliki tingkat self-awareness yang tinggi.
Mereka menyukai momen-momen refleksi, di mana mereka bisa memikirkan hari mereka, menetapkan prioritas, dan mengatur pikiran secara sistematis.
Menurut psikologi kognitif, menulis tangan membantu mengakses proses mental yang lebih dalam.
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