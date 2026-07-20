Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Selasa, 21 Juli 2026 | 02.35 WIB

Kerap Membuat Daftar Tugas dengan Tulisan Tangan? Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang masih membuat tugas tulisan tangan./Magnific/shurkin_son - Image

seseorang yang masih membuat tugas tulisan tangan./Magnific/shurkin_son

JawaPos.com - Di era digital saat ini, sebagian besar orang telah beralih ke aplikasi dan perangkat digital untuk mencatat tugas-tugas mereka. 

Kalender online, pengingat otomatis, dan aplikasi produktivitas telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Namun, masih ada sebagian orang yang setia menggunakan metode lama: menulis daftar tugas (to-do list) dengan tangan di atas kertas.

Meskipun tampak sederhana, kebiasaan ini sebenarnya mencerminkan lebih dari sekadar preferensi gaya hidup—menurut psikologi, hal ini bisa mencerminkan aspek-aspek mendalam dari kepribadian seseorang. 

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh ciri kepribadian yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang masih setia membuat daftar tugas dengan tulisan tangan:

1. Mereka Reflektif dan Penuh Kesadaran Diri

Menulis tangan membutuhkan perhatian dan kehadiran penuh. 

Orang yang lebih suka menulis daftar tugas dengan tangan biasanya memiliki tingkat self-awareness yang tinggi. 

Mereka menyukai momen-momen refleksi, di mana mereka bisa memikirkan hari mereka, menetapkan prioritas, dan mengatur pikiran secara sistematis.

Menurut psikologi kognitif, menulis tangan membantu mengakses proses mental yang lebih dalam.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Jika Anda Masih Membuat Daftar Tugas Tulisan Tangan, Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Masih Membuat Daftar Tugas Tulisan Tangan, Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 00.56 WIB

Jika Anda Masih Menulis Ucapan Terima Kasih dengan Tangan, Anda Memiliki 8 Kualitas Langka Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Masih Menulis Ucapan Terima Kasih dengan Tangan, Anda Memiliki 8 Kualitas Langka Ini Menurut Psikologi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 00.38 WIB

Jika Anda Masih Membuat Daftar Tugas Tulisan Tangan, Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Khas Berikut Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Masih Membuat Daftar Tugas Tulisan Tangan, Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Khas Berikut Ini Menurut Psikologi

Jumat, 22 Mei 2026 | 20.40 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

6

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

7

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

8

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

9

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

10

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore