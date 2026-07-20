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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 21 Juli 2026 | 02.25 WIB

Menurut Psikologi, Memiliki Kebiasaan Mondar-Mandir Saat Sedang Menelepon, Mungkin Anda Memiliki 7 Kepribadian

seseorang yang mondar-mandir saat menelpon./Freepik. - Image

seseorang yang mondar-mandir saat menelpon./Freepik.

JawaPos.com - Pernahkah Anda menyadari bahwa setiap kali Anda mengangkat telepon, kaki Anda seolah-olah bergerak dengan sendirinya? 

Tanpa sadar, Anda mulai berjalan ke sana kemari, berputar-putar di ruang tamu, atau bahkan bolak-balik di koridor?

Meskipun tampaknya sepele, kebiasaan mondar-mandir saat menelepon ternyata bukanlah hal yang sepenuhnya acak.

Menurut psikologi, perilaku ini bisa mencerminkan beberapa aspek menarik dari kepribadian Anda.

Dilansir dari Geediting, terdapat 7 kepribadian yang kemungkinan besar Anda miliki jika Anda memiliki kebiasaan mondar-mandir saat sedang menelepon:

1. Anda Tipe Pemikir Kinestetik

Pemikir kinestetik cenderung memproses informasi melalui gerakan fisik. 

Ketika berbicara di telepon, mereka merasa lebih nyaman untuk bergerak karena otak mereka bekerja lebih aktif saat tubuh mereka juga aktif. 

Berjalan sambil menelepon bukan hanya refleks, melainkan cara alami mereka untuk berpikir lebih jernih dan menyusun kata-kata.

Studi menunjukkan bahwa gerakan tubuh membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat pada individu kinestetik. 

Editor: Hanny Suwindari
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