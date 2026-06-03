Orang yang Makan Perlahan Memiliki 8 Ciri Terkait Kehadiran Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah kehidupan yang serba cepat, makan sering kali berubah menjadi aktivitas yang dilakukan sambil bekerja, menonton video, membalas pesan, atau bahkan berjalan. Banyak orang menyelesaikan makanan mereka dalam hitungan menit tanpa benar-benar menyadari rasa, aroma, dan tekstur yang mereka konsumsi.



Namun, ada sekelompok orang yang berbeda. Mereka makan dengan tenang, mengunyah lebih lama, menikmati setiap suapan, dan tidak terburu-buru meninggalkan meja makan. Sekilas, kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana. Akan tetapi, psikologi menunjukkan bahwa cara seseorang makan sering kali mencerminkan cara mereka menjalani kehidupan secara keseluruhan.



Orang yang makan perlahan sering dikaitkan dengan tingkat kehadiran atau presence yang lebih tinggi. Kehadiran di sini berarti kemampuan untuk benar-benar hadir pada momen yang sedang berlangsung, bukan terus-menerus terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan.



Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (3/6), terdapat delapan ciri yang sering ditemukan pada orang yang makan perlahan menurut perspektif psikologi.



1. Lebih Sadar Terhadap Momen Saat Ini



Orang yang makan perlahan cenderung lebih mampu memusatkan perhatian pada apa yang sedang mereka lakukan. Ketika mereka makan, fokus mereka berada pada makanan, bukan pada puluhan hal lain yang berebut perhatian.



Dalam psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai mindfulness, yaitu kesadaran penuh terhadap pengalaman saat ini tanpa menghakimi.



Mereka memperhatikan rasa makanan, aroma, suhu, dan sensasi mengunyah. Kebiasaan sederhana ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan yang baik untuk hadir dalam pengalaman sehari-hari.



Karena terbiasa hidup lebih sadar, mereka juga sering lebih menikmati hal-hal kecil yang mungkin terlewat oleh orang lain.



2. Tidak Terlalu Dikuasai Oleh Rasa Tergesa-Gesa



Banyak orang makan cepat karena merasa harus segera menyelesaikan sesuatu berikutnya. Pikiran mereka sudah berada pada rapat berikutnya, tugas yang belum selesai, atau aktivitas lain yang menunggu.



Sebaliknya, orang yang makan perlahan biasanya memiliki hubungan yang lebih sehat dengan waktu. Mereka memahami bahwa tidak semua hal harus dilakukan dengan terburu-buru.



Ini bukan berarti mereka malas atau tidak produktif. Justru mereka cenderung memahami kapan harus bergerak cepat dan kapan harus melambat untuk menikmati proses.



Kemampuan mengatur ritme hidup seperti ini sering berkaitan dengan tingkat stres yang lebih rendah.



3. Lebih Peka Terhadap Sinyal Tubuh



Psikologi kesehatan menunjukkan bahwa orang yang makan perlahan umumnya lebih mampu mengenali sinyal lapar dan kenyang yang dikirim tubuh.



Saat makan terlalu cepat, otak sering kali belum sempat menerima pesan bahwa tubuh sudah cukup makan. Akibatnya, seseorang lebih mudah makan berlebihan.



Sebaliknya, mereka yang makan perlahan memberi kesempatan bagi tubuh untuk berkomunikasi dengan lebih baik.



Kepekaan terhadap kebutuhan fisik ini menunjukkan tingkat kesadaran diri yang lebih tinggi. Mereka tidak hanya mendengarkan pikiran, tetapi juga memperhatikan apa yang dikatakan tubuh.



4. Memiliki Kemampuan Regulasi Emosi yang Lebih Baik



Banyak orang menggunakan makanan sebagai pelarian saat stres, marah, atau sedih. Dalam kondisi emosional yang intens, seseorang cenderung makan secara impulsif dan cepat.



Orang yang makan perlahan sering menunjukkan pola yang berbeda. Mereka lebih mampu mengenali emosi yang sedang dirasakan sebelum bereaksi terhadapnya.



Kemampuan ini dikenal sebagai regulasi emosi, yaitu keterampilan untuk memahami dan mengelola perasaan tanpa langsung bertindak berdasarkan dorongan sesaat.



Karena itu, mereka lebih mungkin menikmati makanan sebagai kebutuhan dan pengalaman, bukan sekadar alat untuk meredakan tekanan emosional.



5. Menghargai Proses, Bukan Hanya Hasil



Salah satu karakteristik menarik dari orang yang makan perlahan adalah kecenderungan mereka untuk menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan akhir.



Ketika makan, mereka tidak hanya fokus pada rasa kenyang. Mereka menikmati keseluruhan pengalaman makan itu sendiri.



Sikap yang sama sering muncul dalam aspek kehidupan lain. Mereka lebih menghargai proses belajar, pertumbuhan pribadi, dan perkembangan bertahap dibandingkan hanya mengejar hasil instan.



Psikologi positif menunjukkan bahwa kemampuan menikmati proses dapat meningkatkan kepuasan hidup secara keseluruhan.



6. Lebih Sabar Dalam Menghadapi Kehidupan



Kesabaran bukan hanya tentang mampu menunggu. Kesabaran juga berkaitan dengan kemampuan menerima bahwa tidak semua hal harus terjadi sekarang.



Orang yang makan perlahan sering menunjukkan tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap jeda dan ketidakpastian.



Mereka tidak selalu merasa perlu mempercepat segala sesuatu. Sebaliknya, mereka mampu memberi ruang bagi pengalaman untuk berkembang secara alami.



Dalam hubungan sosial, sifat ini sering membuat mereka menjadi pendengar yang baik karena mereka tidak terburu-buru memberikan respons atau penilaian.



7. Cenderung Lebih Menikmati Pengalaman Sensorik



Makan merupakan pengalaman yang melibatkan seluruh indera. Ada warna makanan, aroma, tekstur, rasa, dan bahkan suara saat mengunyah.



Orang yang makan perlahan biasanya lebih terhubung dengan aspek-aspek sensorik tersebut. Mereka memperhatikan detail yang sering diabaikan oleh orang lain.



Kemampuan menikmati pengalaman sensorik berkaitan erat dengan kualitas hidup yang lebih tinggi. Ketika seseorang benar-benar hadir dalam apa yang sedang dialami, pengalaman sederhana pun dapat terasa lebih bermakna.



Hal ini menjelaskan mengapa banyak orang yang menerapkan pola makan sadar (mindful eating) melaporkan peningkatan kepuasan dan kesejahteraan psikologis.



8. Memiliki Kesadaran Diri yang Lebih Tinggi



Pada akhirnya, banyak manfaat dari makan perlahan bermuara pada satu kemampuan penting: kesadaran diri.



Orang yang makan perlahan sering lebih mengenal kebiasaan, kebutuhan, emosi, dan respons mereka sendiri.



Mereka lebih mampu menyadari kapan lapar, kapan kenyang, kapan sedang stres, dan kapan hanya makan karena bosan.



Kesadaran diri seperti ini merupakan fondasi bagi banyak aspek kesehatan mental, mulai dari pengambilan keputusan yang lebih baik hingga hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri dan orang lain.



Penutup



Cara seseorang makan memang tidak bisa digunakan untuk menilai seluruh kepribadiannya. Namun, psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan makan sering mencerminkan pola yang lebih luas dalam kehidupan sehari-hari.



Orang yang makan perlahan cenderung menunjukkan tingkat kehadiran yang lebih tinggi, lebih sadar terhadap tubuh dan emosi mereka, serta lebih mampu menikmati momen yang sedang berlangsung. Mereka tidak selalu hidup lebih lambat, tetapi mereka tahu kapan harus berhenti sejenak untuk benar-benar mengalami apa yang ada di depan mereka.



