Orang yang Terbiasa Memakai Sepatu di Dalam Rumah Biasanya Memiliki 8 Ciri Khas Berikut Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Melepas sepatu sebelum masuk rumah dianggap sebagai tanda kebersihan, rasa hormat, bahkan kedisiplinan. Namun, tidak semua orang memegang kebiasaan ini.

Ada sebagian orang yang tetap memakai sepatu di dalam rumah tanpa merasa terganggu sedikit pun. Menariknya, kebiasaan sederhana ini bisa mencerminkan pola pikir, sikap, bahkan kepribadian seseorang.

Dalam perspektif psikologi, perilaku sehari-hari, sekecil apa pun sering kali menjadi “jendela” untuk memahami cara seseorang memandang dunia.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan ciri khas yang sering ditemukan pada orang yang tidak terlalu peduli dengan penggunaan sepatu di dalam rumah.

1. Cenderung Lebih Santai dan Tidak Kaku

Orang yang tidak mempermasalahkan sepatu di dalam rumah biasanya memiliki kepribadian yang lebih santai. Mereka tidak terlalu terikat pada aturan-aturan kecil yang bagi mereka terasa tidak esensial. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam berpikir.

Mereka cenderung melihat hidup secara lebih praktis daripada simbolis.