Hanya Dimiliki Segelintir Orang! Inilah 5 Tipe Kepribadian Paling Langka di Dunia Menurut Studi Psikologi

Ilustrasi MBTI/freepik
JawaPos.com- Setiap orang memiliki kepribadian yang unik. Saat anda mengetahui tipe kepribadian yang ada di dalam diri, seseorang dapat dengan mudah memahami dirinya maupun orang lain, baik dalam lingkungan kerja, tim, pertemanan, sampai proses pengembangan diri.
Salah satu cara untuk mengetahui sifat anda adalah dengan melakukan tes MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator.
Menurut informasi dari psychcentral.com, tes MBTI didasarkan pada teori psikologi Carl-Jung yang bertujuan menunjukkan sifat dominan dari dalam diri seseorang.
Terdapat 16 tipe kepribadian yang dikelompokkan oleh Carl-Jung, dan beberapa diantaranya termasuk ke dalam tipe kepribadian yang sangat langka di dunia.
Berikut adalah tipe kepribadian paling langka, yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di dunia.
INFJ
INFJ merupakan tipe MBTI yang hanya dimiliki 1,5% orang di dunia. Saat anda memiliki kepribadian ini, kemungkinan besar anda akan berkembang sebagai sosok yang idealis, penuh intuisi, peka terhadap orang lain. INFJ sangat cocok pada tipe pekerjaan yang bersifat kemanusiaan, seperti bidang pada medis, kedokteran, relawan, hukum, dan psikologi.
ENTJ
Tipe kepribadian yang paling langka berikutnya adalah ENTJ. Mereka hanya mewakili sekitar 1,8% dari populasi. Orang dengan kepribadian ini memiliki aura kepemimpinan yang kuat. Mereka sangat unggul pada dunia bisnis. Tipe kepribadian ENTJ juga sangat terbuka terhadap ide baru, tegas saat mengambil keputusan, dan berorientasi pada masa depan.
INTJ
INTJ merupakan tipe kepribadian paling langka nomor 3. Mereka sangat ahli dalam melihat dan menyelesaikan masalah. Sosok INTJ adalah orang yang paling mandiri, strategis, logis, rasional, namun sedikit kaku.
