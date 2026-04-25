Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 25 April 2026 | 15.58 WIB

Hanya Dimiliki Segelintir Orang! Inilah 5 Tipe Kepribadian Paling Langka di Dunia Menurut Studi Psikologi

Ilustrasi MBTI/freepik - Image

Ilustrasi MBTI/freepik

JawaPos.com- Setiap orang memiliki kepribadian yang unik. Saat anda mengetahui tipe kepribadian yang ada di dalam diri, seseorang dapat dengan mudah memahami dirinya maupun orang lain, baik dalam lingkungan kerja, tim, pertemanan, sampai proses pengembangan diri.

Salah satu cara untuk mengetahui sifat anda adalah dengan melakukan tes MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. 

Menurut informasi dari psychcentral.com, tes MBTI didasarkan pada teori psikologi Carl-Jung yang bertujuan menunjukkan sifat dominan dari dalam diri seseorang. 

Terdapat 16 tipe kepribadian yang dikelompokkan oleh Carl-Jung, dan beberapa diantaranya termasuk ke dalam  tipe kepribadian yang sangat langka di dunia.

Berikut adalah tipe kepribadian paling langka, yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di dunia. 

INFJ merupakan tipe MBTI yang hanya dimiliki 1,5% orang di dunia. Saat anda memiliki kepribadian ini, kemungkinan besar anda akan berkembang sebagai sosok yang idealis, penuh intuisi, peka terhadap orang lain. INFJ sangat cocok pada tipe pekerjaan yang bersifat kemanusiaan, seperti bidang pada medis, kedokteran, relawan, hukum, dan psikologi.

Tipe kepribadian yang paling langka berikutnya adalah ENTJ. Mereka hanya mewakili sekitar 1,8% dari populasi. Orang dengan kepribadian ini memiliki aura kepemimpinan yang kuat. Mereka sangat unggul pada dunia bisnis. Tipe kepribadian ENTJ juga sangat terbuka terhadap ide baru, tegas saat mengambil keputusan, dan berorientasi pada masa depan.

INTJ merupakan tipe kepribadian paling langka nomor 3. Mereka sangat ahli dalam melihat dan menyelesaikan masalah. Sosok INTJ adalah orang yang paling mandiri, strategis, logis, rasional, namun sedikit kaku. 

Artikel Terkait
5 Sifat Tersembunyi yang Sering Dimiliki Orang-Orang Paling Menawan Menurut Psikologi Kepribadian - Image
Kepribadian

5 Sifat Tersembunyi yang Sering Dimiliki Orang-Orang Paling Menawan Menurut Psikologi Kepribadian

Sabtu, 25 April 2026 | 05.56 WIB

Psikopat vs Sosiopat: 7 Cara Mudah Mengenali Perbedaan Dua Kepribadian Tersebut dalam Kehidupan Sehari-hari - Image
Kepribadian

Psikopat vs Sosiopat: 7 Cara Mudah Mengenali Perbedaan Dua Kepribadian Tersebut dalam Kehidupan Sehari-hari

Jumat, 24 April 2026 | 19.12 WIB

7 Kebiasaan yang Bentuk Kepribadian Percaya Diri dan Mandiri Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Kebiasaan yang Bentuk Kepribadian Percaya Diri dan Mandiri Menurut Psikologi

Jumat, 24 April 2026 | 05.04 WIB

Terpopuler

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana - Image
1

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

4

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

7

Resmi Pindah ke Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta

8

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Ada 3 Lokasi untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih

9

18 Rekomendasi Sarapan Pagi di Bandung Paling Sedap, Sederet Kuliner Mantap yang Wajid Disantap

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

