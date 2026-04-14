Irfan Ferdiansyah
14 April 2026, 17.20 WIB

Jika Pasangan Anda Melakukan 9 Hal Ini, Mereka Menghargai Anda Lebih dari yang Bisa Diungkapkan dengan Kata-Kata Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang menghargai pasangannya / Freepik

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, tidak semua bentuk cinta dan penghargaan diungkapkan melalui kata-kata. Banyak orang mungkin jarang mengatakan “aku mencintaimu,” tetapi menunjukkan perasaan mereka lewat tindakan yang konsisten dan tulus.

Menurut psikologi, justru perilaku sehari-hari inilah yang sering kali menjadi indikator paling kuat dari rasa hormat, cinta, dan penghargaan yang mendalam.

Dilansir dari Expert Editor pada MInggu (12/4), jika pasangan Anda melakukan beberapa hal berikut, bisa jadi mereka menghargai Anda jauh lebih dalam daripada yang mereka ucapkan.


1. Mereka Mendengarkan Anda dengan Sungguh-Sungguh

Bukan sekadar mendengar, tetapi benar-benar mendengarkan. Mereka memperhatikan detail, mengingat hal-hal kecil yang Anda ceritakan, dan merespons dengan empati.

Dalam psikologi, kemampuan mendengarkan aktif adalah tanda keterlibatan emosional yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa Anda penting bagi mereka.

2. Mereka Menghormati Batasan Anda

Pasangan yang menghargai Anda tidak akan memaksa, mengontrol, atau melanggar batas pribadi Anda.

Mereka memahami bahwa setiap individu memiliki ruang pribadi, kebutuhan emosional, dan prinsip hidup yang harus dihormati. Ini adalah tanda kedewasaan emosional yang kuat.

3. Mereka Mendukung Pertumbuhan Anda

Mereka tidak merasa terancam oleh kesuksesan Anda. Sebaliknya, mereka mendorong Anda untuk berkembang, mencoba hal baru, dan menjadi versi terbaik dari diri Anda.

Psikologi menyebut ini sebagai secure attachment, di mana pasangan merasa aman dan tidak perlu bersaing dengan Anda.

4. Mereka Hadir di Saat-Saat Sulit

Semua orang bisa ada saat keadaan baik. Tapi pasangan yang benar-benar menghargai Anda akan tetap tinggal ketika keadaan menjadi sulit.

Kehadiran mereka saat Anda sedih, stres, atau terpuruk adalah bukti nyata bahwa Anda berarti bagi mereka.

5. Mereka Menghargai Hal-Hal Kecil Tentang Anda

Mereka memperhatikan hal-hal kecil—cara Anda tertawa, kebiasaan unik, atau hal sederhana yang Anda sukai.

Menurut psikologi, perhatian terhadap detail kecil menunjukkan kedekatan emosional yang dalam dan ketulusan perasaan.

6. Mereka Berusaha Memperbaiki Konflik, Bukan Menghindarinya

Setiap hubungan pasti memiliki konflik. Tapi pasangan yang menghargai Anda akan memilih untuk menyelesaikan masalah, bukan lari darinya.

Mereka mau berdiskusi, meminta maaf jika salah, dan mencari solusi bersama.

7. Mereka Konsisten, Bukan Sekadar Intens di Awal

Cinta sejati bukan tentang momen besar sesaat, tetapi tentang konsistensi dalam jangka panjang.

Jika pasangan Anda tetap memperlakukan Anda dengan baik dari waktu ke waktu, itu adalah tanda penghargaan yang mendalam dan stabil secara emosional.

8. Mereka Membuat Anda Merasa Aman

Baik secara emosional maupun mental, Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi.

Psikologi menyebut ini sebagai emotional safety, yang merupakan fondasi penting dalam hubungan yang sehat dan penuh penghargaan.

9. Mereka Mengutamakan Anda dalam Keputusan Penting

Pasangan yang menghargai Anda akan mempertimbangkan perasaan, kebutuhan, dan pendapat Anda dalam keputusan hidup mereka.

Ini menunjukkan bahwa Anda bukan hanya bagian dari hidup mereka, tetapi prioritas.

Penutup

Tidak semua orang pandai mengungkapkan perasaan lewat kata-kata. Namun, tindakan tidak pernah berbohong.

Jika pasangan Anda menunjukkan tanda-tanda di atas, besar kemungkinan mereka mencintai dan menghargai Anda lebih dalam dari yang bisa mereka ungkapkan secara verbal.

Hubungan yang sehat bukan tentang seberapa sering Anda mendengar kata “aku cinta kamu,” tetapi tentang bagaimana Anda diperlakukan setiap hari.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
