Pernah Tidak Bisa Tidur Karena Kesalahan Kecil? Otak Anda Bekerja Berbeda dari 90 Persen Orang Menurut Psikologi

seseorang yang tidak bisa tidur karena kesalahan kecil./Freepik/oulaphone
JawaPos.com - Pernahkah Anda berbaring di tempat tidur, lampu sudah dimatikan, tubuh lelah, tetapi pikiran justru terus berputar?
Bukan tentang masalah besar, melainkan hal kecil—sebuah kalimat yang salah ucap, pesan yang terasa canggung, atau keputusan sepele yang Anda sesali.
Semakin Anda mencoba melupakan, semakin kuat ingatan itu kembali. Jika ini sering terjadi, Anda tidak sendirian—tetapi menariknya, psikologi menunjukkan bahwa cara kerja otak Anda mungkin berbeda dari kebanyakan orang.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (9/4), fenomena ini bukan sekadar “terlalu banyak berpikir” seperti yang sering disebut. Ini berkaitan dengan cara otak memproses emosi, kesalahan, dan kontrol diri.
Dan dalam banyak kasus, justru menunjukkan kemampuan kognitif dan emosional yang unik.
1. Otak Anda Lebih Sensitif terhadap Kesalahan
Orang yang sulit tidur karena kesalahan kecil biasanya memiliki tingkat sensitivitas mental yang lebih tinggi. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan heightened error awareness—kemampuan untuk mendeteksi kesalahan secara lebih cepat dan lebih tajam dibandingkan orang lain.
Ketika Anda melakukan kesalahan, otak langsung “menandainya” sebagai sesuatu yang penting. Bagi sebagian besar orang, kesalahan kecil akan cepat dilupakan. Namun bagi Anda, otak menganggapnya sebagai sesuatu yang perlu dianalisis lebih dalam.
Ini bukan kelemahan. Justru, ini adalah tanda bahwa sistem pemantauan diri Anda bekerja sangat aktif.
2. Anda Cenderung Overthinking (Tapi dengan Cara yang Kompleks)
