Jelang Putusan Praperadilan Febrie Adriansyah, Hakim PN Jaksel Ingatkan Tak Diganggu Independensinya

PN Jaksel menggelar sidang lanjutan praperadilan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Rabu (26/8). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Richard Edwin Basoeki meminta para pihak untuk tidak mengganggu independensinya dalam menangani permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah.
Pernyataan itu disampaikan Hakim Richard Edwin Basoeki usai memimpin jalannya sidang lanjutan praperadilan dengan nomor registrasi 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jalan Raya Ragunan, Rabu (26/8).
Agenda sidang hari ini merupakan penyerahan kesimpulan dari pihak Pemohon yakni tim hukum Febrie Adriansyah dan pihak Termohon adalah Kejaksaan Agung.
"Sampai saat ini saya perlu menekankan kembali, menekankan kembali untuk jangan ganggu independensi kami, para pihak, dan dari mana pun," kata Hakim Richard Edwin Basoeki di ruang sidang.
Ia menegaskan, independensi itu penting dilakukan agar pihak pengadilan dapat bekerja dengan baik dalam memutuskan gugatan praperadilan Febrie Adriansyah.
"Biar kami bekerja dengan baik, kami mengadilinya dengan baik. Itu saja permintaan saya. Ya, seperti itu, ya," tegasnya.
Putuskan pembacaan praperadilan Febrie melawan Kejagung Jumat 28 Agustus
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