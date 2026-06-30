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Muhammad Ridwan
Selasa, 30 Juni 2026 | 16.40 WIB

Pengamanan PN Jakpus Diperketat Jelang Vonis Nadiem Makarim, Sejumlah Publik Figur Berdatangan

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan PN Jakpus memperketat pengamanan jelang pembacaan vonis kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com) - Image

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan PN Jakpus memperketat pengamanan jelang pembacaan vonis kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memperketat pengamanan jelang pembacaan vonis kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Sidang bakal dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.

Pantauan JawaPos.com di lokasi, sekitar pukul 09.00 WIB, aparat kepolisian terlihat melakukan persiapan untuk mengamankan lokasi pengadilan. 

Selain itu, sejumlah pengunjung mulai dari keluarga, sahabat, hingga sahabat dari Nadiem Makarim mulai berdatangan untuk menghadiri sidang pembacaan vonis

Terlihat, Mira Lesmana, Jajang C Noer, Igor Saykoji, hingga advokat senior Todung Mulya Lubis hadir untuk memdengar secara langsung pembacaan vonis Nadiem Makarim. Mereka terlihat kompak mengenakan kemeja berwarna putih.

Juru Bicara PN Jakpus, M. Firman Akbar, mengamini bahwa terdapat pengetatan keamanan di sekitar pengadilan. Ia berharap, sidang dapat berjalan dengan aman dan lancar.

"Tentu karena persidangan hari ini agenda pembacaan putusan dengan terdakwa seorang publik pigur dan eks menteri, keamanan dan ketertiban masyarakat selalu menjadi hal yang utama," kata Firman Akbar kepada wartawan, Selasa (30/6).

Terpisah, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, memastikan jajaran kepolisian akan melakukan pengamanan secara maksimal selama seluruh rangkaian sidang pembacaan vonis Nadiem Makarim, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengamanan akan difokuskan baik di dalam ruang sidang maupun di area sekitar pengadilan.

"Pengamanan sidang yang pasti kita akan lakukan optimal, melakukan pengamanan baik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujar Reynold.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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