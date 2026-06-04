Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Harta Kekayaannya Tembus Rp 234 Miliar

JawaPos.com - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (4/6). Penahanan itu dilakukan setelah Silmy Karim keluar ruang pemeriksaan, dari lantai 2 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 08.38 WIB.

Sementara, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait penahanan terhadap Silmy Karim. Namun, diduga penahanan itu berkaitan dugaan suap izin tinggal warga negara asing (WNA).

Kasus itu terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, pada Selasa (2/6) malam. Belasan orang diamankan dalam giat penindakan tersebut.

Harta kekayaan Silmy Karim tembus Rp 234 miliar Menelisik harta kekayaan Silmy Karim dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memiliki total Rp 234.596.795.910 atau Rp 234 miliar. LHKPN itu terakhir dilaporkan pada 14 Maret 2026 untuk tahun periodik 2025.

Harta kekayaan Silmy Karim didominasi tanah dan bangunan sebanyak 11 bidang yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, dengan total mencapai Rp 184.024.640.000.

Silmy Karim juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi sebanyak tujuh unit di antaranya motor Harley Davidson 2003, motor Harley Davidson 1998, mobil Jeep CJ7, Mercedes Benz 280E 1979, Toyota Land Cruiser 1981, Jeep Wrangler 1996, dan mobil Mercedes G63 2022. Harta kekayaan bergerak milik Silmy itu senilai Rp 8.475.000.000.

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Mantan Dirjen Imigrasi itu juga memiliki kekayaan berupa harta bergerak lainnya Rp 11.390.000.000, surat berharga Rp 8.695.320.000, kas dan setara kas Rp 31.007.358.544.