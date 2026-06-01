Punya Rekor MURI dan Sering Endorse Artis, Bikin Korban Hanania Travel Tak Curiga

JawaPos.com - Kasus dugaan penggelapan dana umrah oleh Hanania Group PT Khazanah Tamma Internasional kini tengah menjadi sorotan tajam. Total kerugian jemaah ditaksir menembus angka Rp100 miliar.

Banyak korban yang mengaku sama sekali tidak menaruh curiga sejak awal. Alasan korban memilih Hanania Travel pun beragam, mulai dari terbuai endorse artis dan selebgram yang masif, rekam jejak penghargaan MURI, hingga status akreditasi resmi dari Lembaga Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (LA PPIU).

Terbuai Endorse Artis dan Akreditasi Anny Rofi, salah satu korban, membeberkan bahwa reputasi Hanania Travel terlihat sangat meyakinkan sebelum kasus ini mencuat ke publik. Selain mengantongi izin resmi, promosi besar-besaran di media sosial berhasil mengaburkan tanda-tanda bahaya.

"Untuk alasan pilih umrah mungkin salah satunya kita bisa melihat kredibilitas travel umrah selain dari akreditasi yang diterbitkan Kemenhaj via PPIU. Hananianya sendiri ini sudah terakreditasi B. Jadi seharusnya sudah cukup kredibel sebagai travel umrah," ujarnya di Jakarta Selatan, Senin (1/6).

Selain itu, kata Anny, secara historikal, telah banyak jemaah yang telah mengikuti umroh hingga mendapat rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

"Selain juga memang engagement dari endorse para selebgram dan artis yang sangat masif, jadi mungkin sebetulnya sejak awal sudah ada masalah ini dan itu, tapi akhirnya tertutup dengan media yang cukup masif begitu," terangnya.

Tergiur Paket Lebaran dan Testimoni Puas Alumni Pengalaman serupa dialami oleh Anna Luthfiah. Dirinya memantapkan pilihan setelah bertemu langsung dengan jamaah Hanania terdampak saat melaksanakan umrah pada tahun 2022 lalu. Waktu keberangkatan yang pas dengan libur sekolah anak juga menjadi alasan utama.

"Waktu tahun 2022 tepatnya setelah COVID itu, saya berangkat umrah alhamdulillah dengan ibu saya. Dan saya bertemu dengan jemaahnya Hanania. Kita banyak ngobrol dan memang dari sisi pelayanan segala macam mereka menceritakan bahwa ini recommended, bagus," ungkapnya.