Hery Susanto Jadi Tersangka saat Baru Menjabat, MAKI Pertanyakan Proses Seleksi Komisioner Ombudsman

JawaPos.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyoroti penetapan tersangka terhadap Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Hery Susanto oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Kamis (16/4). Penetapan tersangka itu terjadi setelah Hery Susanto tepat enam hari menjabat sebagai Ketua ORI.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, merasa sedih atas penetapan tersangka tersebut. Sebab, Hery Susanto baru saja duduk sebagai Ketua ORI.

"Sedih, sedih, sedih atas tragedi kasus Hery Susanto Ketua Ombudsman tersangka suap dan ditahan oleh Kejaksaan Agung pada hari kemarin," kata Boyamin kepada wartawan, Jumat (17/4).

Menurutnya, penetapan tersangka itu

tidak terlepas dari sikap teledornya Panitia Seleksi Ombudsman 2025/2026 dan DPR dalam meloloskan Hery Susanto menjadi Ketua Ombudsman RI. Ia menekankan, seharusnya panitia seleksi dan DPR dapat melihat rekam jejak Hery Susanto.

"Rekam jejak HS selama menjabat komisioner ORI sangatlah buruk, karena permohonan rekomendasi atas perkara yang benar-benar terjadi maladministrasi justru tidak mendapatkan pelayanan dikarenakan dugaan tidak adanya uang pelicin/gratifikasi," cetusnya.

Padahal, kata Boyamin, salah satu Komisioner ORI periode 2016-2021 dan 2021-2026 telah memberikan masukan kepada Pansel dan Komisi II DPR untuk menggugurkan Hery Susanto. Namun, masukan itu tidak didengar.

"Saya sendiri telah memberikan masukan kepada Pansel ORI pada bulan Oktober 2025 dan hasilnya adalah gagal, masukanku telah diabaikan," bebernya.

Boyamin mengungkapkan, Hery Susanto

sebelum menjadi Komisioner ORI aktif di LSM BPJS Watch. Ia menyebut, setelah menjadi Komisioner ORI 2021-2026 integritasnya pun luntur dan telah diketahui oleh internal ORI.