16 Mahasiswa FH UI Diduga Lakukan Pelecehan Seksual di Grup Chat, Rektor UI Langsung Monitor Penanganan Kasus

16 mahasiswa FH UI yang diduga jadi pelaku pelecehan seksual saat disidang terbuka di hadapan mahasiswa FH UI. (TikTok ody)
JawaPos.com - Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah menyatakan bahwa pihaknya sudah memberikan perhatian terhadap kasus dugaan pelecehan seksual oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum UI (FH UI). Ia mengatakan terus berkoordinasi dengan dekanat FH.
"Fakultas Hukum sudah merespons, nanti rektorat melakukan monitoring bagaimana penanganan di fakultas," katanya kepada wartawan, dikutip dari Antara, Selasa (14/4).
Sebelumnya, Dekanat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) tengah melakukan penelusuran terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan mahasiswanya secara daring melalui grup percakapan di media sosial. Dekanat tak menutup kemungkinan akan memasukkan ke ranah pidana jika kasus tersebut terbukti di kemudian hari.
Baca Juga:Presiden Prabowo Bertemu Putin, Menteri Perang AS Umumkan Peningkatan Kerja Sama dengan Indonesia
"Berdasarkan laporan tersebut, Fakultas mengetahui beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan mahasiswa dan memuat konten yang tidak pantas, termasuk indikasi kekerasan seksual," tulis akun resmi Instagram dekanat FH UI, dikutip Senin (13/4).
Dekanat FH UI mengaku mengecam keras segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik seperti kasus dugaan pelecehan seksual ini.
"Saat ini, Fakultas tengah melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius, cermat, dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan," ucapnya.
"Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang," imbuh Dekanat UI.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026