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Rian Alfianto
Jumat, 25 September 2026 | 04.42 WIB

Ekspansi ke Malaysia Buka Jalur Baru Bisnis Logistik Indonesia ke Pasar Internasional

Ilustrasi usaha logistik. (Istimewa) - Image

Ilustrasi usaha logistik. (Istimewa)

JawaPos.com - Ekspansi ke pasar Malaysia menjadi langkah baru bagi perusahaan logistik asal Indonesia untuk memperluas jaringan bisnis lintas negara. Pembukaan kantor internasional pertama di Subang Jaya, Malaysia, sekaligus menjadi pintu masuk untuk menghubungkan aktivitas pengiriman dari Indonesia dengan pasar regional dan internasional.

Malaysia dipilih sebagai negara pertama dalam ekspansi tersebut karena memiliki posisi strategis dalam jaringan perdagangan dan logistik Asia Tenggara.

Keberadaan Kuala Lumpur International Airport (KLIA) sebagai salah satu simpul transportasi udara kawasan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan bisnis lintas negara.

Langkah ini juga menunjukkan bahwa ekspansi perusahaan logistik Indonesia tidak lagi hanya berfokus pada penguatan jaringan domestik. Akses terhadap jalur distribusi internasional menjadi semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan pengiriman barang antarnegeri, baik dari pelaku usaha maupun konsumen.

“Malaysia merupakan langkah awal yang penting dalam perjalanan internasional Lion Parcel. Kami melihat peluang besar untuk mengoptimalkan ekosistem Lion Group, khususnya konektivitas udara Batik Air Malaysia," ujar Farian Kirana, Chief Executive Officer Lion Parcel melalui keterangannya, Kamis (24/9).

Dia melanjutkan, hal ini dapat dimanfaatkan oleh partner bisnis Lion Parcel untuk mengakses jaringan internasional yang lebih luas. Selain itu, infrastruktur kargo yang didukung oleh Cargo Terminal Operator (CTO) milik Batik Air Malaysia juga mendukung infrastruktur Lion Parcel untuk proses operasional yang lebih efisien sehingga pengiriman paket bisa lebih cepat dan aman.

Menurut Farian, ekspansi tersebut tidak hanya ditujukan untuk membuka pasar baru, tetapi juga memperluas akses terhadap konektivitas logistik bagi pelaku bisnis dan masyarakat.

“Dengan fondasi tersebut, kami ingin memberikan akses konektivitas logistik yang lebih baik bagi kebutuhan bisnis dan masyarakat, sehingga mereka dapat menjangkau peluang yang lebih luas dan mengirimkan barang dengan lebih efisien. Sehingga, Lion Parcel hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan logistik, tetapi juga sebagai enabler dalam ekosistem logistik yang membuka akses terhadap lebih banyak peluang untuk berkembang,” katanya.

Malaysia jadi Pijakan Awal Ekspansi Regional

Dari sisi bisnis, Malaysia memiliki arti penting karena posisinya berada di jalur perdagangan regional sekaligus memiliki infrastruktur penerbangan yang menghubungkan berbagai negara.

Editor: Estu Suryowati
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