Rute Sepeda Bisa Jadi Karya, United Bike Gelar Draw Cycling Challenge Gandeng Bike to Work Indonesia

JawaPos.com - Bersepeda tak lagi sekadar soal menempuh jarak dari satu tempat ke tempat lain. United Bike bersama Bike to Work Indonesia mengajak pesepeda mengubah rute perjalanan menjadi sebuah karya melalui Draw Cycling Challenge, sekaligus merayakan 21 tahun perjalanan Bike to Work Indonesia dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Memperingati momentum tersebut, United Bike dan Bike to Work Indonesia mengusung tema “Ride Your Route, Draw the Spirit!”. Konsepnya cukup unik karena peserta ditantang membuat gambar atau pola tertentu hanya dengan merancang jalur bersepeda menggunakan aplikasi Strava.

Melalui aktivitas yang dikenal sebagai Strava Art, peserta dapat membuat berbagai bentuk sesuai tema. Mulai dari angka 21, gambar sepeda, logo United, tulisan Indonesia, hingga logo Bike to Work.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD), Andrew Mulyadi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen United Bike dalam mendukung perkembangan budaya dan ekosistem bersepeda di Indonesia.

“Kami melihat bahwa dunia bersepeda terus berkembang dan kini tidak hanya berbicara mengenai olahraga atau mobilitas, tetapi juga komunitas, kreativitas, dan gaya hidup. Melalui Draw Cycling Challenge, kami ingin mengajak masyarakat melihat bahwa setiap kayuhan dan setiap rute yang dilalui dapat menjadi sebuah karya yang memiliki cerita,” ujar Andrew dalam pernyataannya, Jumat (21/8).

Dorong Kreativitas Pesepeda Lewat Strava Art Berbeda dari kegiatan bersepeda pada umumnya, Draw Cycling Challenge memberikan ruang bagi peserta untuk menggabungkan aktivitas olahraga dengan kreativitas.

Peserta harus merancang rute tertentu melalui Strava sehingga ketika divisualisasikan pada peta, jalur tersebut membentuk gambar atau pola sesuai tema yang ditentukan.

Setelah menyelesaikan aktivitas bersepeda, peserta dapat mengunggah tangkapan layar hasil rute Strava ke akun Instagram pribadi. Untuk mengikuti challenge ini, peserta wajib mengikuti akun Instagram @unitedbikeofficial dan @b2w_indonesia.

Peserta kemudian harus menandai kedua akun tersebut pada unggahan dan menuliskan harapan terbaik untuk Bike to Work Indonesia serta United Bike. Unggahan juga wajib menggunakan hashtag #DrawCyclingB2WUnited.