Ancol Bakal Kibarkan Bendera Merah Putih di Akuarium Ikan Hiu

Gladi Resik pemasangan bendera merah putih di akuarium raksasa Seaworld, Jakarta Utara. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Pembangunan Jaya Ancol akan mengibarkan bendera merah putih di dalam air tepatnya di akuarium ikan hiu untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) 81 Republik Indonesia pada Senin (17/8).
“Pengibaran bendera Merah Putih di bawah air digelar di Sharkuarium Sea World Ancol pada Senin (17/8) pukul 10.00 WIB,” kata Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Daniel Windriatmoko di Jakarta, Minggu.
Daniel mengatakan sebelum pengibaran bendera, manajemen Ancol menggelar upacara Bendera Kemerdekaan ke-81 RI di area Symphony of The Sea pada Senin (17/8) pukul 07.00 WIB.
Selain pengibaran bendera, lomba rakyat di bawah air di Sharkuarium Sea World Ancol juga digelar pada Senin (17/8) pukul 11.30 WIB dan pertunjukan drama teatrikal “Amanat dari dasar laut" di Akuarium Utama Sea World Ancol.
Manajemen juga menggelar aneka lomba rakyat dalam kegiatan Merdekaria Funlympics pukul 09.00--12.00 WIB di Com Timur Pantai Lagoon.
Daniel merinci beragam lomba rakyat yang diselenggarakan dalam memeriahkan HUT RI, antara lain lomba makan kerupuk jumbo, goyang kardus, tepung sedotan dan memasukkan paku/pensil botol dengan pancingan.
Kemudian, ada juga permainan memasukkan paku ke dalam botol, lomba lari karung menggunakan helm, pukul balon air, balap kelereng dan aneka lomba lainnya digelar di lokasi tersebut.
Sementara itu, lomba Panjat Pinang Kolosal akan digelar di Pantai Beachpool dengan 50 batang pohon pinang yang akan dipanjat oleh 100 tim untuk memperebutkan hadiah, seperti sepeda, barang elektronik dan berbagai hadiah lainnya.
Selain itu, Ancol turut menggelar acara musik Merdekaria pukul 18.30 WIB di Pantai Lagoon Ancol sebagai penutup rangkaian perayaan Merdekaria.
Sebelumnya, Manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol menggratiskan tiket masuk gerbang Ancol pada Hari Kemerdekaan yang jatuh pada Senin, 17 Agustus 2026, dalam memeriahkan HUT 81 RI
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Jawa Pos
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