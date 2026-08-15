Truk Tambang Parung Panjang Berulah Lagi, Anak ABG Jadi Korban

JawaPos.com - Kecelakaan yang melibatkan truk tambang kembali terjadi di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kali ini, seorang perempuan remaja atau anak ABG menjadi korban setelah motor yang dikendarainya ditabrak truk tambang yang diduga mengalami masalah pengereman saat melintas di jalan utama Parung Panjang.

Kecelakaan tersebut terjadi pada Jumat (14/8) malam di Kampung Tonjong, Desa Lumpang, Parung Panjang. Berdasarkan informasi yang beredar melalui akun Instagram @Parungpanjang.viral, insiden terjadi sekitar pukul 21.30 WIB, tepatnya di depan Gerbang Metro 2.

Kabar yang beredar di kalangan warga, kecelakaan yang melibatkan truk tambang dan motor terjadi diduga tidak kuat menanjak dan truk tambang mengalami gangguan pada sistem pengereman. Kondisi itu membuat kendaraan berat tersebut kemudian menabrak motor yang dikendarai seorang perempuan remaja di belakangnya.

"Lokasinya persis depan gerbang Metro 2, Parung Panjang, sekitar pukul 21.30 WIB," demikian informasi diunggah akun tersebut.

Kondisi korban dalam kecelakaan itu sempat menjadi perhatian warga usai video kecelakaan diunggah beberapa akun media sosial. Korban terlihat berada di bagian belakang truk tambang dalam kondisi tidak berdaya, terjepit, setelah sepeda motor yang dikendarainya tertabrak oleh kendaraan berat tersebut.

Informasi mengenai kondisi korban kemudian disampaikan di sejumlah warga melalui grup WhatsApp warga Parung Panjang. Salah seorang warga menyebut, korban masih dalam keadaan hidup dan telah mendapat pertolongan.

"Iya (benar terjadi kecelakaan). Menurut informasi rem blong. Informasinya korban masih selamat," ujar seorang warga bernama Dhetoy.

Warga lainnya menyebut, korban telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Korban disebut mengalami luka cukup serius, terutama pada bagian kaki.