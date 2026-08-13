Gubernur Pramono Buka Suara Soal Normalisasi Kali Cakung Lama: Target Selesai 2028

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan sambutan saat Peluncuran Perlindungan Soasial Sektor Informal Persampahan di RDF Rorotan, Jakarta, Senin (10/08/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan proyek normalisasi Kali Cakung Lama di Jakarta Utara selesai sepenuhnya pada 2028 mendatang demi memperkuat sistem pengendalian banjir wilayah tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat meninjau langsung pembangunan prasarana dan sarana Kali Cakung Lama di Jalan Gading Griya Lestari, Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, Kamis (13/8).
"Harapannya di tahun 2028, normalisasi Cakung Lama ini bisa dilakukan dan selesai. Airnya akan bisa terdorong sampai ke muara, sampai ke laut," ujar Pramono, Kamis (13/8).
Fokus Reduksi Banjir hingga 20 Persen
Proyek pembangunan ini menjadi bagian integral dari JakTirta Project periode 2025–2026. Fokus utamanya adalah meningkatkan daya tampung sungai, meminimalkan risiko luapan saat intensitas hujan tinggi, serta mempercepat laju aliran air menuju hilir.
Berdasarkan kalkulasi teknis, pembenahan DAS Kali Cakung Lama ini diproyeksikan mampu mereduksi dampak banjir hingga 20 persen di kawasan sekitar. Pengerjaannya berdampak langsung pada dua wilayah kelurahan, yakni Kelurahan Sukapura (Cilincing) dan Kelurahan Pegangsaan Dua (Kelapa Gading).
Pramono menegaskan bahwa langkah pengerukan dan pelebaran sungai menjadi prioritas utama penataan infrastruktur air di era kepemimpinannya.
"Di era saya, saya memang memutuskan bahwa normalisasi itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ada tiga daerah yang kita lakukan normalisasi, yaitu Ciliwung, Cakung Lama, dan Krukut," tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta yang terus mengejar percepatan pengerjaan di lapangan.
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