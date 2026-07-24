687 Personel Amankan Unjuk Rasa di 4 Titik di Jakarta Hari Ini

Puluhan massa aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2027). Dalam aksinya mereka mendesak penuntasan kasus korupsi Petral dan perburuan tersangka Riza Chalid yang masih buron. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Sebanyak 687 personel gabungan kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran disiagakan untuk melakukan pengamanan unjuk rasa di empat titik di Jakarta, hari ini, Jumat (24/7).
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan unjuk rasa pertama akan digelar oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum dan beberapa elemen massa lainnya.
"Pengamanan aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir, dengan rencana giat pukul 10.00 WIB," kata Erlyn dalam keterangan tertulisnya, Jumat.
Unjuk rasa selanjutnya digelar oleh Pengurus Komite Mahasiswa dan Pemuda Reformasi (KMP Reformasi) di Kantor LBH DPN Indonesia pada pukul 10.00 WIB.
Kemudian, unjuk rasa oleh Cipayung Plus Jakarta Selatan (LMND, HMP MPO, GMNI, PMKRI, HMI DIPO, SEMMI, PMII, IMM dan KAMMI) yang berlokasi di Kantor Kemendikdasmen pada pukul 13.00 WIB.
Selain itu, personel gabungan juga disiagakan untuk pengamanan unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda DKI Jakarta yang bertempat di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada pukul 14.00 WIB.
Petugas menerapkan rekayasa lalu lintas di titik-titik lokasi tersebut secara situasional, dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan.
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Masyarakat diimbau agar menghindari kawasan sekitar lokasi unjuk rasa itu untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas. (*)
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