Masuk Ancol untuk Parkir ke JIS Bebas Tiket, Ini Skema Resminya

JawaPos.com - Kabar gembira bagi para pencinta konser dan suporter sepak bola di ibu kota. Masalah akut terkait akses transportasi dan minimnya kantong parkir di Jakarta International Stadium (JIS) akhirnya mulai menemukan titik terang lewat kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan.

Tepat pada momen HUT ke-499 Kota Jakarta, Stasiun KRL JIS dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Bersama BTN yang menghubungkan langsung kawasan Ancol ke JIS telah resmi beroperasi, Senin (22/6).

Langkah ini diharapkan menjadi solusi mutakhir untuk mengurai kemacetan parah yang kerap terjadi setiap kali stadion berkapasitas 82 ribu penonton tersebut menggelar acara besar.

Kantong Parkir Ancol Bakal Bebas Tiket Masuk Per Orang

Salah satu terobosan penting yang sedang digodok adalah perubahan skema tarif masuk Ancol bagi pengunjung yang hanya ingin memarkirkan kendaraannya untuk menuju ke JIS.

Selama ini, pengunjung Ancol wajib membayar tiket masuk per kendaraan sekaligus tiket perorangan sebesar Rp25.000.

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (Ancol) Syahmudrian Lubis menuturkan, pihaknya tengah melakukan peninjauan ulang (review) agar pengunjung JIS tidak perlu lagi membayar tiket per kepala saat masuk gerbang Ancol.

"Kami sedang melakukan review untuk bagian-bagian Ancol yang mungkin kita tidak memberlakukan tarif kepada orang, tapi ada special zone di mana itu nanti hanya dikenakan untuk parkir saja. Orang-orangnya sudah tidak dikenai biaya lagi untuk masuk ke sana," ujar Dirut Ancol saat peresmian Stasiun KRL JIS, Senin (22/6).

Skema baru ini nantinya akan memisahkan pintu masuk Ancol menjadi dua jalur. Jalur pertama merupakan pintu khusus berbayar untuk pengunjung yang ingin menikmati wahana wisata Ancol, sedangkan jalur kedua dikhususkan untuk kawasan parkir tanpa biaya masuk per orang guna mengakomodasi kepentingan publik, termasuk para suporter bola.

Operasional KRL JIS Siap Diperpanjang hingga Larut Malam

Selain kantong parkir, integrasi Stasiun KRL JIS juga menjadi game changer bagi mobilitas penonton.