Ribuan Mahasiswa Kepung DPR RI, Arus Lalu Lintas ke Slipi Lumpuh

Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6). Besarnya jumlah massa membuat ruas jalan di depan kompleks parlemen yang mengarah ke kawasan Slipi, Jakarta Barat, tidak dapat dilalui kendaraan.
Berdasarkan pantauan JawaPos.com di lokasi, peserta aksi berasal dari sejumlah kampus dan organisasi, di antaranya Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, serta Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO).
Massa yang memadati kawasan tersebut menyampaikan berbagai aspirasi dan kritik terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah tuntutan disuarakan melalui orasi yang disampaikan dari atas mobil komando.
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Dalam orasinya, salah seorang peserta aksi menyinggung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia bahkan melontarkan kritik dengan memelesetkan nama program tersebut menjadi "Maksiat Berkedok Gizi".
"Banyak sekali program MBG ini dimiliki oleh politisi yang memiliki dapur SPPG," kata orator dari atas mobil komando.
Orator tersebut juga menekankan bahwa perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari perjuangan panjang para pendahulu yang mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan.
Menurutnya, kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui pengorbanan besar dan bukan sesuatu yang diraih secara mudah.
"Tapi kenapa hari ini oknum-oknum yang mengaku merah putih tapi tidak bisa mensejahterakan rakyatnya," cetusnya.
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