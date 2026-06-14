Sasar Remaja, Gudang Obat Keras di Tangerang Digerebek Polisi: Ratusan Ribu Tramadol dan Alprazolam Disita!

Ilustrasi obat Tramadol. (Istimewa)
JawaPos.com - Polsek Benda, Polres Metro Tangerang Kota membongkar jaringan besar peredaran obat keras daftar G tanpa izin edar. Dalam operasi senyap yang digelar pada Jumat (12/6) kemarij, polisi menyita ratusan ribu butir obat terlarang siap edar.
Dua orang terduga pelaku berhasil diciduk dalam penggerebekan ini. Berdasarkan data kepolisian, total barang bukti yang diamankan mencapai 135.346 butir obat keras dari berbagai jenis yang rencananya akan disebar di wilayah Tangerang dan sekitarnya.
Keberhasilan polisi dalam mengendus keberadaan jaringan ini bermula dari laporan warga. Masyarakat resah dengan maraknya transaksi obat-obatan ilegal di kawasan Poris.
Kapolsek Benda AKP Sriyono mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya transaksi obat keras jenis tramadol dan heximer yang dilakukan secara cash on delivery (COD) di kawasan Poris.
Mendapat laporan valid tersebut, tim opsnal bergerak melakukan intaian di lokasi yang dicurigai.
"Menindaklanjuti informasi tersebut, tim opsnal langsung melakukan penyelidikan dan observasi di lapangan. Setelah mengidentifikasi ciri-ciri pelaku, anggota berhasil mengamankan seorang pria yang kedapatan membawa obat keras tanpa izin edar," ujar Sriyono, Minggu (14/6).
Kontrakan Jadi Gudang Penyimpanan Obat Keras
Petugas di lapangan tidak berhenti sampai di situ. Setelah menginterogasi pelaku pertama, polisi langsung melakukan pengembangan dan mengarah ke sebuah rumah kontrakan.
Kontrakan rahasia tersebut ternyata dialihfungsikan oleh para pelaku menjadi gudang penyimpanan utama obat keras daftar G. Di lokasi inilah polisi menemukan gunungan pil siap edar yang dikemas dalam jumlah besar.
Dua pemuda yang diduga kuat menjadi penggerak jaringan distribusi ini langsung dibekuk tanpa perlawanan. Keduanya masing-masing berinisial FN alias Botil, 25, dan R alias Idung, 24.
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