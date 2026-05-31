Razia Kejahatan Jalanan Jakarta Barat Amankan Dua Pengedar Obat Terlarang

Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Rezi Dharmawan menciduk dua pemuda yang membawa obat terlarang. (Istimewa)
JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Barat kembali memperketat keamanan wilayah melalui razia kejahatan jalanan dan patroli mobile pada Minggu dini hari (31/5). Langkah tanggap ini diambil guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif dari berbagai potensi kriminalitas malam.
Operasi skala besar yang berlangsung mulai pukul 00.30 WIB hingga 02.40 WIB ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Rezi Dharmawan. Ia mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam mengantisipasi tindak kejahatan jalanan seperti curas, curat, curanmor, tawuran maupun gangguan kamtibmas lainnya yang berpotensi terjadi pada malam hingga dini hari.
Dalam operasi ini, petugas bergerak menyisir sejumlah kawasan yang dinilai rawan terjadi gangguan kamtibmas dan kejahatan jalanan di wilayah Jakarta Barat. Beberapa titik fokus patroli mobile kali ini meliputi:
- Kawasan TL Cengkareng
- Ring Road Cengkareng
- CNI Puri Kembangan
- Jalan Kapuk Kamal
- Jalan Daan Mogot
Selain bergerak menyusuri jalanan, personel kepolisian juga menggelar razia stasioner di beberapa lokasi strategis untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Lokasi razia tersebut di antaranya berada di Jalan Arjuna Utara Palmerah, Jalan Hayam Wuruk depan Pospol Glodok Tamansari, serta Jalan Tubagus Angke depan Polsek Tambora.
