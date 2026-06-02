Janji Pembukaan Jalan Raya Lenteng Agung Pukul 05.00 WIB, tapi Belum Dapat Diakses, Akhirnya Dishub DKI Minta Maaf

JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena pembukaan Jalan Raya Lenteng Agung arah selatan menuju Depok belum dapat dilakukan sesuai rencana pada pukul 05.00 WIB.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya memahami kondisi ini berdampak pada mobilitas warga yang melintas di kawasan Lenteng Agung.

"Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pembukaan jalan dan mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan waktu perjalanan serta menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan,” kata Budi di Jakarta, Selasa (2/6).

Berdasarkan perkembangan pekerjaan perbaikan saluran bawah tanah, pembukaan jalan dilakukan secara bertahap, yakni lajur di sisi rel kereta ditargetkan mulai dibuka pukul 08.00 WIB dan lajur di sisi lainnya pada pukul 11.00 WIB.

Budi mengatakan perpanjangan waktu pekerjaan diperlukan untuk memastikan proses perbaikan diselesaikan secara aman dan optimal sebelum jalan kembali digunakan masyarakat.

Selain itu, menurut informasi dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi karena proses penutupan dan sterilisasi area yang dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Setelah lokasi dinyatakan aman dan bersih, pekerjaan perbaikan baru dapat dilaksanakan secara penuh pada pukul 16.00 WIB.

“Keselamatan pekerja dan pengguna jalan menjadi prioritas utama. Karena itu, seluruh tahapan pekerjaan harus dilakukan sesuai prosedur agar hasil perbaikan aman dan dapat digunakan kembali oleh masyarakat,” ujar Budi.

Budi menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.