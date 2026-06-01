Ryandi Zahdomo
Senin, 1 Juni 2026 | 20.46 WIB

Terdampak Jalan Ambles, Jalan Lenteng Agung Arah Depok Ditutup Total Mulai Jam 2 Siang Ini!

Petugas memperbaiki kondisi jalan yang amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Imbas perbaikan saluran air yang ambles, Pemprov DKI Jakarta terpaksa menutup sementara ruas Jalan Lenteng Agung Raya arah selatan atau menuju Depok. Penutupan jalan ini berlaku mulai Senin (1/6) pukul 14.00 WIB hingga Selasa (2/6) pukul 05.00 WIB.

Bagi Anda yang biasa melintasi jalur ini, sebaiknya segera cari rute alternatif agar tidak terjebak kemacetan panjang.

Daftar Rute Pengalihan Arus Lalu Lintas Lenteng Agung

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan bertonase besar. Berikut adalah detail rutenya:

1. Kendaraan dari Arah Pasar Minggu menuju Depok:

  • Rute Alternatif 1: Lewat Jalan Raya Lenteng Agung, putar balik di perlintasan sebidang KA JPL 23 atau putaran Universitas Pancasila, lalu masuk ke Jalan Moch. Kahfi II dan Jalan Tanah Baru.
  • Rute Alternatif 2: Putar balik di flyover tapal kuda depan IISIP Jakarta, melintasi Jalan Raya Lenteng Agung, Jalan TB Simatupang, Jalan Kebagusan Raya (atau Jalan Raya Cilandak KKO), lalu menuju Jalan Moh. Kahfi I.
  • Rute Alternatif 3: Langsung melalui Jalan TB Simatupang, Jalan Raya Bogor, lalu masuk ke Jalan Akses UI.

2. Kendaraan Bertonase Besar dari Arah Tanjung Barat menuju Depok:

  • Diarahkan langsung masuk ke Jalan Tol Jagorawi atau Jalan Tol Desari.
  • Alternatif nontol bisa melalui Jalan TB Simatupang, Jalan Raya Bogor, dan Jalan Akses UI.

Dishub DKI Sebar Petugas dan Pasang Spanduk Informasi
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin meninjau langsung lokasi amblesnya jalan tersebut. Ia memastikan personel Dishub sudah siaga di lapangan untuk mengurai kepadatan kendaraan.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas penutupan sementara Jalan Lenteng Agung arah selatan atau menuju Depok mulai hari ini, Senin 1 Juni 2026 pukul 14.00 WIB hingga Selasa 2 Juni 2026 pukul 05.00 WIB. Penutupan dilakukan untuk mendukung perbaikan saluran bawah tanah oleh Dinas Sumber Daya Air," ujarnya, Senin (1/6).

Petugas Dishub diplot di titik-titik krusial seperti kawasan Tapal Kuda dan putaran Universitas Pancasila untuk memandu para pengendara.

"Kami menyiagakan petugas di sekitar lokasi untuk memandu warga menuju jalur alternatif. Kami juga mengimbau masyarakat mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama," tutur Budi.

Untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan, tujuh spanduk informasi juga telah dipasang di titik strategis.

