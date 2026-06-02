Antara
Selasa, 2 Juni 2026 | 16.05 WIB

Dishub DKI Minta Maaf, Jalan Lenteng Agung Arah Depok Belum Bisa Dibuka Sesuai Jadwal

Sejumlah pekerja Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan melakukan perbaikan jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (29/5/2026). (ANTARA FOTO/Ahmad Naufal Oktavian/YU)

JawaPos.com – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena pembukaan Jalan Raya Lenteng Agung arah selatan menuju Depok belum dapat dilakukan sesuai jadwal yang sebelumnya direncanakan pada pukul 05.00 WIB, Selasa.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan keterlambatan tersebut terjadi karena pekerjaan perbaikan saluran bawah tanah masih berlangsung dan membutuhkan waktu tambahan agar dapat diselesaikan secara aman serta optimal.

“Kami memahami kondisi ini berdampak pada mobilitas warga yang melintas di kawasan Lenteng Agung. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pembukaan jalan dan mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan waktu perjalanan serta menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan,” ujar Budi di Jakarta, Selasa.

Pembukaan Jalan Dilakukan Bertahap

Berdasarkan perkembangan pekerjaan di lapangan, pembukaan Jalan Raya Lenteng Agung akan dilakukan secara bertahap.

Dishub DKI menargetkan lajur yang berada di sisi rel kereta dapat mulai dibuka pada pukul 08.00 WIB. Sementara itu, lajur di sisi lainnya direncanakan kembali beroperasi pada pukul 11.00 WIB.

Menurut Budi, penambahan waktu pengerjaan diperlukan untuk memastikan seluruh proses perbaikan memenuhi standar keselamatan sebelum jalan kembali digunakan oleh masyarakat.

“Keselamatan pekerja dan pengguna jalan menjadi prioritas utama. Karena itu, seluruh tahapan pekerjaan harus dilakukan sesuai prosedur agar hasil perbaikan aman dan dapat digunakan kembali oleh masyarakat,” katanya.

Pekerjaan Dimulai Setelah Area Steril

Berdasarkan informasi dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan proses penutupan dan sterilisasi lokasi yang baru dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Setelah area dinyatakan aman dan bersih, pekerjaan perbaikan saluran bawah tanah baru dapat dilakukan secara penuh mulai pukul 16.00 WIB.

Kondisi tersebut membuat target penyelesaian pekerjaan mundur dari jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.

