Kronologi Kebakaran Hebat Landa Permukiman Padat Kemayoran Gempol Malam ini: 33 Unit Damkar Diterjunkan!

ILUSTRASI. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang melalap rumah di permukiman padat penduduk. (Dokumentasi 112 Surabaya)
JawaPos.com - Kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (1/6) malam. Petugas pemadam kebakaran hingga saat ini masih berjuang menjinakkan amukan si jago merah karena api dilaporkan rawan merembet ke bangunan sekitar.
Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menerima laporan kebakaran ini sekitar pukul 20.55 WIB. Objek yang terbakar diketahui merupakan rumah tinggal jenis bangunan rendah.
Hanya berselang 10 menit, armada dari Kantor Sektor III Kemayoran langsung tiba di lokasi kejadian pada pukul 21.05 WIB dan segera memulai operasi pemadaman.
Kepala Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta Bayu Meghantara mengonfirmasi bahwa situasi di lapangan masih dalam status merah alias proses pemadaman. Mengingat lokasi berada di area permukiman, potensi perluasan area kebakaran terbilang cukup tinggi.
"Perambatan api sangat memungkinkan," ujarnya, Senin (1/6).
Untuk mengantisipasi perambatan api yang lebih luas, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta tidak mau ambil risiko. Sebanyak 33 unit mobil pemadam kebakaran beserta 100 personil gabungan langsung dikerahkan ke titik kenal Masjid Jami' Al Ikhlas tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, petugas di lapangan masih terus melakukan upaya lokalisir agar api tidak meluas ke rumah warga lainnya. Belum ada laporan resmi mengenai penyebab kebakaran maupun total kerugian dan korban jiwa akibat insiden ini.
"Masih upaya pemadaman. 33 unit (mobil damkar) dengan 100 personel," jelasnya.
