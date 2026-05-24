Terekam CCTV, 2 Perampok Bersenpi Gasak Rp 20 Juta dari Minimarket, Begini Kronologinya

JawaPos.com - Dua perampok bersenjata api dan tajam menggasak Rp20 juta dari sebuah minimarket di Jalan Taman Malaka, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

"Saya lagi beres-beres sama menghitung uang hasil penjualan, tiba-tiba ada yang masuk buka pintu sendiri. Yang satu langsung nodong pakai pistol sambil bilang serahin semua uang," kata salah seorang pegawai yang menjadi korban, Novita Anggraini di Jakarta, Minggu (24/5).

Dua pelaku yang membawa senjata api dan golok itu beraksi pada Jumat (22/5) malam. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 22.13 WIB dan terekam kamera pengawas (CCTV) minimarket.

Berdasarkan rekaman CCTV, terlihat dua pelaku masuk ke dalam toko saat kondisi minimarket sudah tutup dan hanya tersisa pegawai yang sedang menghitung uang hasil penjualan.

Kedua pelaku diketahui masuk dengan mengenakan jaket hitam dan topi.

Salah satu pelaku langsung menodongkan senjata api kepada pegawai, sedangkan rekannya mengancam menggunakan golok agar korban tidak melakukan perlawanan.

Pegawai perempuan yang berada di lokasi tampak ketakutan dan memilih menuruti seluruh permintaan pelaku demi keselamatan mereka.

Novi mengungkapkan saat kejadian kondisi pintu toko memang belum terkunci sehingga memudahkan pelaku masuk ke dalam minimarket.

Menurut Novi, dirinya bersama seorang rekan sempat digiring menuju area penyimpanan brankas oleh kedua pelaku. Di bawah ancaman senjata, mereka terpaksa menyerahkan uang hasil penjualan yang tersimpan di dalam brankas.