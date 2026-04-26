Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 27 April 2026 | 06.37 WIB

Netizen Adukan Parkir Liar ke Kelurahan, DPMPTSP Beri Klarifikasi

Ilustrasi parkir liar di trotoar.

JawaPos.com - Keluhan soal parkir liar di trotoar kembali mencuat setelah seorang netizen mengaku “dilempar-lempar” saat mencoba melapor ke kantor kelurahan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pun angkat bicara dan menyebut penanganan parkir liar berada di instansi terkait, bukan kewenangan mereka secara langsung

Keluhan ini bermula dari video yang diunggah akun Instagram ijoeel. Ia memperlihatkan deretan mobil terparkir di atas trotoar Jalan Jaksa, Jakarta Pusat. Kondisi tersebut membuat pejalan kaki kesulitan melintas dan merasa tidak nyaman menggunakan fasilitas publik.
 
Dalam unggahannya, pemilik akun itu tampak mencoba melaporkan kondisi tersebut ke kantor Kelurahan Kebon Sirih melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun, ia justru diarahkan untuk menyampaikan laporan langsung ke ruang Satpol PP.
 
Sayangnya, saat mendatangi ruang tersebut, petugas yang dimaksud tidak berada di tempat. Hal ini membuatnya kecewa karena merasa tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya.
 
"Ngadu di Kantor Kelurahan terdeket dari Balai Kota. Seharusnyee PTSP di kantor pemerintahan itu melayani warga yang pengen curhat aduan. Tapi, kenyataannya yak dilempar-lempar," ujarnya, dikutip Minggu (26/4).
 
"Padahal kepanjangan nya itu ‘Pelayanan Terpadu Satu Pintu’. Semoga kantor pemerintahan yang lainnya bisa lebih baeekk,” tulisnya.
 
Menanggapi hal itu, DPMPTSP melalui akun Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut.
 
Mereka juga menegaskan akan menjadikan masukan itu sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 
“Kami mohon maaf atas pengalaman yang kurang berkenan saat menyampaikan pengaduan. Kami memahami bahwa masyarakat tentu mengharapkan pelayanan yang jelas dan membantu,” tulis DPMPTSP.
 
Namun, DPMPTSP menjelaskan bahwa pihaknya memiliki fokus pada pelayanan perizinan dan nonperizinan. Sementara itu, laporan terkait parkir liar menjadi kewenangan instansi lain yang berwenang di bidang ketertiban umum.
 
“Sebagai informasi, DPMPTSP berfokus pada pelayanan perizinan dan nonperizinan. Untuk laporan parkir liar, penanganannya berada pada instansi terkait, dan kami akan membantu mengoordinasikan agar laporan dapat ditindaklanjuti,” lanjutnya.
 
Selain itu, masyarakat juga disarankan untuk memanfaatkan kanal pengaduan digital milik Pemprov DKI Jakarta, seperti aplikasi JAKI, guna mempermudah proses pelaporan dan tindak lanjut.
Artikel Terkait
Akun Instagram Ridwan Kamil Aktif Kembali di Momen Lebaran, Langsung Jadi Sorotan - Image
Hijrah Ramadan

Akun Instagram Ridwan Kamil Aktif Kembali di Momen Lebaran, Langsung Jadi Sorotan

Sabtu, 21 Maret 2026 | 19.15 WIB

Camillia Azzahra Tutup Akun Instagram Usai Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil11 - Image
Infotainment

Camillia Azzahra Tutup Akun Instagram Usai Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil11

Selasa, 16 Desember 2025 | 00.28 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

